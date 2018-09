Adesso Papa Francesco stravolge il Consiglio dei cardinali

MotoGp – Altro che pace! Adesso Marquez spara a zero su Rossi : “non è voluto venire dal Papa” : Marc Marquez sembra non voler placare gli animi dopo quanto accaduto oggi in conferenza stampa a San Marino: le parole dello spagnolo della Honda su Valentino Rossi Clima teso a Misano alla vigilia dell’inizio del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Marc Marquez sulla sua disponibilità a fare immediatamente pace con Valentino Rossi, i giornalisti hanno invitato lo spagnolo a ...

Il cardinale Burke sulla denuncia di Viganò : "Adesso Papa Francesco deve fare chiarezza" : "Adesso il Papa deve fare chiarezza". A dirlo è Raymond Leo Burke, cardinale americano noto per le sue posizioni ultraconservatrici, in un'intervista a La Verità, all'indomani della lettera-denuncia dell'ex nunzio apostolico negli Usa, Carlo Maria Viganò, che punta il dito contro Papa Francesco - e ne chiede le dimissioni - per aver saputo degli abusi sessuali commessi dal cardinale Theodore McCarrick, ma di aver volutamente ...

“Paparazzata con lui!”. Elisabetta Gregoraci infiamma il gossip. Chi c’è Adesso nel cuore della showgirl : “Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così…”, cantava Ligabue. E adesso pare davvero che il tempo le cose le abbia sistemate per Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl italiana è volata infatti a New York, volando anche lontano dal suo passato. Pare infatti che Flavio Briatore sia ormai un ricordo. All’orizzonte c’è Francesco, il suo nuovo ...