Abusata | picchiata e marchiata a fuoco dal compagno | arrestato

Picchiata - marchiata a fuoco e Abusata per mesi : arrestato il compagno : È rimasta per tre giorni in balia del compagno violento, subendo da quest'ultimo abusi sessuali e pestaggi continui che le hanno procurato fratture e contusioni, fino ad essere marchiata a fuoco sul fianco con un forchettone. La vittima è una donna di 46 anni, il compagno "aguzzino", 25 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è finito in carcere su ordine della procura e il Gip ha poi convalidato il ...