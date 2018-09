5G | come cambierà la nostra vita | dai robot chirurghi ai veicoli autonomi

Divorzio - come cambierà l’affido dei figli per le coppie che si separano : È partito l'iter in commissione Giustizia per la Riforma dell'affido condiviso: tra i punti principali ci sono il piano genitoriale, la figura del mediatore familiare e la lotta all'alienazione genitoriale. Carfagna (FI) lancia l'allarme: "La bigenitorialità perfetta potrebbe trasformarsi in una morsa per migliaia di madri già in difficoltà".Continua a leggere

Energia - ecco come cambieranno gli investimenti : A partire dal 2035 la spesa mondiale in Energia in rapporto al volume dell’economia è destinata a rallentare bruscamente. Lo rivela l’Energy Transition Outlook di Dnv Gl. Lo storico cambiamento nella domanda energetica è in gran parte da ascrivere alla rapida elettrificazione e al conseguente maggiore efficienza. La decarbonizzazione del mix energetico si rifletterà nelle tendenze d’investimento, che entro il 2050 vedranno triplicare le somme ...

come cambierà Battlefield 5 prima dell’uscita grazie ai consigli dei giocatori : La beta di Battlefiled 5 è ancora attiva e sta andando molto forte tra i giocatori. I veterani del franchise hanno notato che in realtà sono cambiate un bel po' di cose. Gli sviluppatori sono consapevoli degli attuali difetti del titolo e quindi si sono rivolti sostanzialmente ai giocatori per le segnalazioni. Basti guardare solo il tweet del design director di Battlefield 5, Daniel Berlin, in basso. Sono diversi i cambiamenti di Battlefield ...

Ora legale - cosa sta decidendo l'Europa. come cambieranno le nostre giornate : Ora legale addio? Tra luglio e agosto la Commissione Europea ha lanciato un sondaggio che avrebbe coinvolto oltre 4,6milioni di cittadini e il tema era l'efficacia dell'ora legale....

ILIAD - raggiunti i 2 milioni di utenti? Ecco come cambieranno le offerte : ILIAD, raggiunti i 2 milioni di utenti? Ecco come cambieranno le offerte ILIAD, quasi raggiunti i 2 milioni di utenti: Ecco come cambieranno le offerte La rivoluzione di ILIAD continua ed ormai il ...

No deal Brexit : cosa cambierà se il Regno Unito uscirà da Ue senza accordo - ecco come prepararsi al peggio : Possibile carenze di medicinali e dispositivi medici, oltre che disservizi nei pagamenti e sospensione dei contratti di assicurazione. Per la prima volta il governo inglese ha stilato una serie di ...

come cambierà l’assegno di divorzio - arriva la nuova legge : E' stato depositato in Commissione Giustizia alla Camera un progetto di legge per modificare i criteri per stabilire l'assegno di divorzio, nei casi di coppie con figli. Il ddl potrebbe essere discusso a settembre, e porta la firma del leghista Simone Pillon, promotore del Family Day: ""Vogliamo far sì che la separazione abbia il minor impatto possibile sulla vita dei figli".Continua a leggere

Canale 5 sostituisce Sacrificio d’Amore con Guerra e Pace : come cambierà la programmazione? : Sacrificio d'Amore si prepara per la pensione. Canale 5 ha deciso di sostituire la fiction con Francesco Arca e Francesca Valtorta da mercoledì 29 agosto e dopo aver mandato in onda le ultime due puntate. Proprio questa settimana andrà in onda il gran finale di Sacrificio d'Amore che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 il 22 e 23 agosto con le ultime due puntate. A quel punto non solo Brando scoprirà la verità sul Sacrificio di Silvia ma ...

Aborto - Lega : “L’Italia cambierà la legge - come è successo in Argentina” : Il senatore del Carroccio Simone Pillon ha detto che al momento in Parlamento non ci sarebbero i numeri per cambiare la legge sull'Aborto, ma auspica che in Italia accada quello che sta succedendo in Argentina, dove i movimenti pro-vita festeggiano per il 'no' del Senato alla legge per la depenalizzazione dell'Aborto.Continua a leggere

come cambierà la storia di Assassin's Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Abbiamo la [rappresentazione della] guerra così Come lo sviluppo della scienza, dell'arte, della scrittura e dei racconti. Abbiamo potuto inserire davvero tante cose ". Se volete trovare altri ...

come cambierà la storia di Assassin’s Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Nuovo anno, nuovo Assassin's Creed. Questa volta però Ubisoft ha puntato molto più in alto. Assassin's Creed Odyssey, infatti, ha un obiettivo importante: traghettare la serie da action adventure ad action RPG, o quasi. Il gioco infatti sarà arricchito da elementi e meccaniche RPG e questo significa l'introduzione di scelte nei dialoghi, romance e molto, molto altro. Il fulcro centrale di Assassin's Creed Odyssey sarà il sistema di scelte del ...