24 ore al lancio | prezzo iPhone XS | XS Max e XC o XR su un piatto d’argento?

Legge di Bilancio - Tria : “Favorevole a partire con accorpamento e riduzione delle aliquote Irpef” : “Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria annuncia che nella Legge di Bilancio da presentare entro metà ottobre potrebbe entrare una revisione delle aliquote Irpef più ampia rispetto all‘ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di ritoccare solo la più bassa tagliandola dal 23 al ...

RISULTATI NATIONS LEAGUE/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il rilancio azzurro (oggi) : RISULTATI NATIONS LEAGUE: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano venerdì 7 settembre. Occhi puntati sull'Italia, che fa il suo esordio contro la Polonia(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:52:00 GMT)

Rally per l'indice del settore costruzioni italiano - +2 - 02% - - slancio per Salini Impregilo : Teleborsa, - Guizzo per il settore costruzioni a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto la giornata ...

Sciopero al Giornale contro i tagli annunciati dall'editore. Il Cdr : dall'azienda nessun piano di rilancio : 'Il sindacato si legge nella nota ritiene che il superamento di fasi di difficoltà non possa avvenire continuando a portare avanti una politica di tagli al costo del lavoro, ma richieda investimenti ...

The Forest : il gioco ha una data di lancio per PlayStation 4 : Endnight Games ha comunicato che lancerà The Forest su PlayStation 4 il 6 novembre 2018, riporta Dualshockers.The Forest per chi non lo conoscesse è un gioco di sopravvivenza nel quale saremo nei panni di un padre alla disperata ricerca del figlio scomparso, dopo che entrambi sono sopravvissuti ad un micidiale incidente aereo.Come di consueto in questi titoli dovremo andare alla ricerca di cibo e acqua per sopravvivere, e scoprire i segreti ...

Si è mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia - +1 - 70% - - slancio per Ferrari : Teleborsa, - Mette il turbo il comparto italiano auto e ricambi che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un timido +0,21%, e chiude a ...

Fiorentina - può essere la stagione del definitivo rilancio : squadra giovane e di talento - finalmente un mercato di spessore : Dopo un’annata difficile, caratterizzata dalla tragedia Astori e da un rendimento sul campo al di sotto delle aspettative, la Fiorentina dei Della Valle si candida a rivelazione della stagione calcistica appena iniziata. L’ambiente ha trovato forza e motivazioni per ricompattarsi e lo stesso patron, che in seguito ad alcune contestazioni della piazza aveva pensato di cedere la società, è ritornato sui suoi passi e ha optato per ...

Grassi lancia il rettore : 'Manfredi leader per il rilancio di Napoli' : Presidente, cos'è una sfida politica? 'No, per iniziare sgombriamo il campo da ogni dubbio. Se Napoli è nelle mani dell'anarchia, se manca autorità, la colpa non va attribuita solo all'...

Per LG V40 i primi render - un periodo di lancio posticipato e un discendente pronto per il 5G secondo i media coreani : La prima metà di ottobre dovrebbe essere il periodo in cui LG V40 farà il suo debutto. Tuttavia, al di là di un ridimensionamento degli obiettivi e ai primi render di quest'ultimo LG avrebbe già in mente un nuovo top di gamma pronto per le nuove reti 5G che potrebbe chiamarsi LG V45. L'articolo Per LG V40 i primi render, un periodo di lancio posticipato e un discendente pronto per il 5G secondo i media coreani proviene da TuttoAndroid.

Tutto pronto per il lancio di Aeolus - il satellite cacciatore di venti : rivoluzionerà le previsioni meteo : A seguito del rinvio nella giornata di ieri per per i forti venti in quota è ora Tutto pronto nella base europea di Kourou (Guyana Francese) per il lancio del cacciatore dei venti, il satellite Aeolus dell’Agenzia Spaziale Europea. La partenza è prevista alle 23:20 ora italiana, a bordo di un razzo Vega, costruito in Italia dalla Avio. Madrina speciale della missione e del 12° volo del lanciatore Vega, è l’astronauta italiana ...

Bilancio preliminare per Honor 8 con aggiornamento oreo : l’attesa è stata utile? : Uno degli argomenti che ha tenuto banco tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto è stato senza ombra di dubbio la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per i possessori di un Honor 8. Poco meno di due settimane fa, su queste pagine, ci stavamo interrogando sui motivi per i quali il rollout stesse tardando oltre ogni aspettativa, come avrete percepito dal pezzo in questione, ma nello scorso weekend buona parte del pubblico ...

Mette il turbo il settore viaggi e intrattenimento - +3 - 75% - - slancio per Autogrill : Balza il comparto viaggi e intrattenimento a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 38.373,71, con un'impennata ...