20 GB di Internet illimitati su chat e social | 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al

Vodafone : minuti illimitati e 30 GB di Internet a 7 euro al mese per alcuni ex clienti : Per riconquistare i suoi ex clienti, Vodafone rilancia la Special minuti 30GB, che offre minuti illimitati e 30 GB di internet in 4G a 7 euro al mese L'articolo Vodafone: minuti illimitati e 30 GB di internet a 7 euro al mese per alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.