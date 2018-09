13 milioni di italiani chiedono aiuto ai maghi | un giro d' affari da 8 miliardi di euro

Rapporto della Cgia - 4 - 7 milioni di italiani al lavoro la domenica nel 2016 : Gli italiani della domenica sono circa 4,7 milioni. Il dato emerge da un'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre e riferita al 2016. Di questi, 3,4 milioni sono lavoratori dipendenti, mentre ...

Scuola - oggi riprendono le lezioni in 4 regioni : sui banchi 8 milioni di studenti italiani : Riapertura delle scuole in 4 regioni italiane; oggi, lunedì 10 settembre, tornano sui banchi gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, poi toccherà anche agli altri. In totale, sono più di 8 gli alunni che riprenderanno le lezioni in tutta Italia. Ecco numeri e novità dell'anno scolastico 2018/2019.Continua a leggere

Estate - Coldiretti/Ixè : a settembre 11 - 6 milioni di italiani in vacanza : Con le ultime partenze di settembre spinte dalle previsioni di sereno salgono a 38,5 milioni gli italiani in vacanza nell’Estate 2018, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrerla almeno parte nell’ultimo mese dell’Estate, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. ...

Alimenti - Coldiretti : 10 milioni di italiani ai fornelli per conserve fai da te : Sono oltre 10 milioni gli italiani che quest’anno al rientro dalle vacanze si mettono al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve fatte in casa per garantirsi un’alimentazione più genuina e naturale, ridurre gli sprechi e risparmiare nel tempo della crisi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma con dimostrazioni pratiche, consigli e ...

Giorgia Meloni - dopo la sentenza sulla Lega attacca i giudici : 'Decisione ingiusta contro milioni di italiani' : Quella dei giudici è una 'sentenza ingiusta', scrive la Meloni su Facebook, che non potrà però 'fermare l'azione politica di un partito. Se c'è qualcuno che in passato ha sbagliato e ha commesso ...

Fondi Lega - il riesame accoglie il ricorso della Procura e conferma il sequestro di 49 milioni. Salvini 'Italiani con noi' : GENOVA - Il tribunale del riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi ...

Mutuo immobiliare : 2 - 4 milioni di italiani lo hanno estinto in anticipo : Diversi italiani sono costretti a richiedere un Mutuo immobiliare per l'acquisto di una casa. Chi non ha la possibilita' di contare su grosse cifre in termini di risparmi si rivolge alle banche o alle compagnie finanziarie per richiedere un prestito e per coronare il sogno di avere un'abitazione di proprieta'. Spesso i mutui possono durare per molti anni. Eppure delle recenti stime affermano che circa 2,4 milioni di italiani sono riusciti a ...

Manovra - Salvini : “Applicheremo a economia modello Aquarius. Alcuni milioni di Italiani saranno più soddisfatti di quest’anno” : “Il modello Aquarius sarà traslato in materia economica rispettando quanto promesso agli Italiani e contando di rimanere al governo tutti e cinque gli anni”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini interpellato al termine di una conferenza stampa al Viminale. “Gli Italiani sanno – ha aggiunto – che non possiamo moltiplicare pani e pesci. Ma già da questa Manovra rispettando tutti i ...

