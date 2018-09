11 settembre | come è cambiata la sicurezza negli aeroporti e sui voli

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (11 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (martedì 11 settembre) si svolgerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. L’ultima settimana della corsa spagnola si aprirà con una sfida contro il tempo che potrebbe risultare decisiva nella lotta per la maglia rossa. Sarà una cronometro per specialisti, visto il percorso è prevalentemente pianeggiante. I passisti potranno quindi guadagnare secondi ...

Ho.Mobile - nuova promo di settembre “clone” di Iliad/ Ecco l’offerta e come attivarla : prezzi bomba : A quanto pare Ho.Mobile sarebbe proprio ad un passo dal buttare fuori la nuova offerta pronta a lasciare tutti con il fiato sospeso, la promo che fa "tremare" Iliad.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:53:00 GMT)

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 settembre : come andranno gli ascolti con i grandi ritorni? : La Vita in Diretta torna in onda oggi dopo una settimana passata da sola contro tutti, quali saranno gli ospiti della puntata del10 settembre e come andranno gli ascolti con i grandi ritorni(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:04:00 GMT)

Come ottenere un Samsung Galaxy Note 9 gratis con il concorso ufficiale - regolamento fino al 22 settembre : Ai fan dell'ultimissimo Samsung Galaxy Note 9 non sarà di certo passato inosservato l'ultimo concorso che il produttore ha appena pubblicato per vincere il phablet, insieme ad un interessante viaggio a Cuba. Si tratta di un gioco a premi ora attivo e valido fino al prossimo 22 settembre, non a caso denominato "Summer Note 9" per festeggiare il termine della calda stagione. Quali sono le condizioni per portare a casa il Samsung Galaxy Note 9 ...

Diretta streaming del Concerto per Emergency dell’8 settembre - con Nek - Ermal Meta e Fabrizio Moro : come seguire l’evento : Dopo una due giorni di incontri e dibattiti, il Concerto per Emergency dell'8 settembre chiude l'annuale Incontro Nazionale dell'organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, per la prima volta in scena a Trieste. Intitolato Di Guerra e di Pace, la manifestazione giunta quest'anno alla diciassettesima edizione ha promosso due giorni di informazione e partecipazione per far conoscere il lavoro dell'organizzazione, che dal 1994 fornisce ...

Conte e il parallelo con l 8 settembre 1943 'Momento difficile come allora - dobbiamo restituire fiducia agli italiani' : ... rispettato nel mondo, l'hanno fatto motivati nella fiducia nel domani'. Ebbene, 'negli anni questo spirito si è affievolito. Vogliamo rianimare quello spirito di intrapresa, quella forza morale che ...

Stelle - pianeti - cometa ed equinozio : tutto il bello del cielo di settembre : SkyView Free, iOS/Android, gratis (versione Explore a pagamento)SkyMap, Android, gratisNight Sky, iOS, gratis (acquisti in-app)Night Sky Lite, Android, gratis (versione completa a pagamento)NASA, iOS/Android, gratisStar Walk 2 Free, iOS/Android, gratis (versione completa a pagamento)Star Tracker Lite, iOS/Android, gratisStar Chart, iOS/Android, gratisISS Detector, iOS/Android, gratis (con acquisti in-app)Costellazioni dello zodiaco, iOS, ...

MotoGP oggi (sabato 8 settembre) - GP San Marino 2018 : a che ora cominciano e come vedere in tv le qualifiche a Misano : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di San Marino 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista per andare a comporre la griglia di partenza di domani, con l’incognita meteo sempre dietro l’angolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli si incomincerà con le ultime sessione di prove libere, per passare alle qualifiche del pomeriggio. Chi riuscirà a ...

Ex Amici come prima - Rai 3 / Info streaming e trama del film di Carlo Vanzina (oggi - 7 settembre 2018) : Ex Amici come prima, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 7 settembre 2018. Nel cast: Enrico Brignano, Anna Foglietta e Alessandro Gassman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:24:00 GMT)

Rosamunde Pilcher Inaspettato come il destino film stasera in tv 7 settembre : cast - trama - streaming : Rosamunde Pilcher Inaspettato come il destino è il film stasera in tv venerdì 7 settembre 2018 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rosamunde Pilcher Inaspettato come il destino film stasera in tv: cast La regia è di Marco Serafini. Il cast è composto da Herbert Ulrich, Natalia Avelon, Roman Knizka, Uschi Glas, Leonie Tepe, Ava Montgomery, ...

Ex Amici come prima film stasera in tv 7 settembre : cast - trama - streaming : Ex Amici come prima è il film stasera in tv venerdì 7 settembre 2018 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ex Amici come prima film stasera in tv: cast La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Paolo ...

