11 settembre a New York | anniversario Torri Gemelle Video | in migliaia al Wtc | Trump

NEW YORK - ANNIVERSARIO 11 settembre/ Video Torri Gemelle - riapre metro Wtc : le voci dei sopravvissuti : 11 SETTEMBRE 2001, diciassette anni dopo l'attentato. Il crollo delle Torri Gemelle resta uno spartiacque della storia moderna. riapre la stazione della metro del WTC(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:53:00 GMT)

Tiziano Ferro ricorda l’11 settembre a New York e annuncia una collaborazione per il nuovo album : Tiziano Ferro ricorda l'11 settembre con uno scatto sui social. L'artista di Latina, che si p trasferito in America, ha toccato oggi una pagina fondamentale della storia mondiale: l'attentato di New York alle Torri Gemelle avvenuto nel 2001, ormai 17 anni fa. A ridosso dei 17 anni riapre la fermata della metropolitana del World Trade Center, completamente distrutta durante l'attentato. Oggi quella fermata della metropolitana è stata ...

New York 11 settembre 2001 : diciassette anni fa l'attacco alle Torri Gemelle : Teleborsa, - Il più grande attentato dell'età contemporanea, o meglio, di sempre. A distanza di 17 anni resta impressa negli occhi di tutto il mondo l'immagine degli aerei Boeing 767 di American ...

Clima : la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018 : Il Sindaco de Blasio e NYC & Company, ente del turismo di New York City, hanno annunciato che la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018. Organizzata dalla associazione no-profit internazionale The Climate Group, la Climate Week NYC coinvolgerà leader internazionali dei settori pubblico, privato e governativo che si incontreranno per discutere dell’azione globale per il Clima a New York City, con il supporto di NYC ...

Funerali Genova - vigili del fuoco acclamati come a New York l'11 settembre : Sono stati i Funerali del dolore immenso per le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova, ma anche quelli degli applausi che hanno fatto da indicatore del sentimento della gente. E se c'è stata ...

New York. Identificata una vittima dell’11 settembre : sono passati 17 anni dall’attentato : Si tratta di un ragazzo di 26 anni che lavorava come analista finanziario per una banca nel World Trade Center. Il lavoro di identificazione da parte dell'istituto medico-legale di NYC continua: sono ancora oltre 1.100 i morti senza nome.Continua a leggere