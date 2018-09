11 settembre 2001 | nuove tecniche di estrazione Dna per identificare le vittime

11 settembre 2001 : gli Stati Uniti si fermano per ricordare le vittime : L’11 settembre 2001, terroristi di Al Qaeda dirottarono 4 aerei usandoli come missili per attaccare gli Stati Uniti: è stato il peggiore attacco da Pearl Harbor nel 1941. Oggi il Paese si ferma per ricordare le vittime: il presidente Donald Trump parteciperà alla cerimonia presso il memoriale di Shanksville. Nella capitale il Pentagono organizzerà una cerimonia per i militari caduti nell’attacco. A New York sopravvissuti e familiari ...