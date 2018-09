11 settembre 2001 | gli Stati Uniti si fermano per ricordare le vittime

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) L’11, terroristi di Al Qaeda dirottarono 4 aerei usandoli come missili per attaccare gli: è stato il peggiore attacco da Pearl Harbor nel 1941. Oggi il Paese si ferma perle: il presidente Donald Trump parteciperà alla cerimonia presso il memoriale di Shanksville. Nella capitale il Pentagono organizzerà una cerimonia per i militari caduti nell’attacco. A New York sopravvissuti e familiari dellesi raduneranno a Ground Zero, dove sorgevano le Twin Towers, con 6 momenti di silenzio: quando i due aerei colpirono le Torri Gemelle (08:46 e alle 09:03), quando le i due grattacieli crollarono (09:50 e 10:28), l’ora dell’attacco al Pentagono (09:37) e quando si schiantò il volo a Shanksville (alle 10:03). La commemorazione inizierà con la lettura dei nomi delle persone che hanno perso la vita. E’ in programma ...