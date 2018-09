11 settembre | 17 anni dopo la tv propone ancora doc inediti | tutti gli appuntamenti

Carloforte. Il 22 settembre Gianni Morandi in concerto al Molo : Omaggio di Gianni Morandi a Carloforte. Il cantante e attore sarà in concerto al Molo . L’artista si trova sull’Isola di

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni dal 10 al 14 settembre : Vittorio tre anni dopo… : Polemiche, petizioni e commenti social non hanno impedito alla Rai di trasformare la terza stagione de Il Paradiso delle Signore in una soap. Nove mesi di messa in onda e un totale di 180 puntate che i vertici della televisione pubblica hanno messo in conto per creare un vero e proprio caso e riempire un vuoto che rimasto tale dalla fine di Centovetrine. All’epoca Mediaset, causa ascolti ancora in calo, decise di chiudere la soap torinese ...