11/9 - Trump : futuro Usa è scritto da eroi : 22.08 "Questo campo ora è un monumento all' audacia americana, un messaggio al mondo: L'America non si arrenderà mai alla tirannia".Così il presidente Usa,Trump, in memoria delle vittime dell'11 settembre 2001 al campo di Shanksville in Pennsylvania, diventato un monumento in ricordo dei passeggeri del volo 93 della United Airlines,schiantato al suolo: fu l'unico dei 4 aerei dirottati a non raggiungere l'obiettivo,forse il Campidoglio o la Casa ...

Il voto delle donne è decisivo per il futuro di Trump : Il presidente statunitense convince sempre meno elettrici. I sondaggi per le elezioni del 6 novembre sembrano confermarlo. Leggi

Usa - il futuro di Trump dopo il giorno più nero : tra incriminazione e impeachment - il peso delle elezioni di midterm : Donald Trump reagisce in modo rabbioso al giorno più nero della sua presidenza. Martedì il suo ex avvocato Michael Cohen lo ha coinvolto nella storia di pagamenti a due donne, in violazione della legge elettorale, e il suo ex campaign manager Paul Manafort è stato ritenuto colpevole di 8 capi di imputazione per frode bancaria ed evasione fiscale. “Ho grande rispetto per un uomo così coraggioso”, ha scritto Trump in un tweet, riferendosi a ...

Stati Uniti - ex guardiano nazista SS espulso in Germania/ Trump - "nessun futuro per quelli come lui negli Usa" : Usa, espulso ex guardiano nazista Jakob Palij. Ultime notizie, è stato rimandato in Germania con un aereo atterrato a Dusseldorf: fu aiutante SS a Trawniki(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Rinascita o inizio della fine : a Bruxelles e a Helsinki Trump deciderà il futuro della Nato : Più sancire un "nuovo inizio", può scandire l'"inizio della fine". La fine dell'Alleanza atlantica. Sancita nei fatti, anche se non formalizzata. Fatti che potrebbero dipanarsi in due tempi e in due capitali diverse del Vecchio continente: prima a Bruxelles, successivamente ad Helsinki. In ambedue i momenti, uno dei protagonisti assoluti sarà Donald Trump. Nel vertice Nato, che si apre domani nella capitale belga, e ...