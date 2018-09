100 migranti morti al largo della Libia; Tria pronto a tagliare Irpef; Insegnanti a

Salvini : «Per le pensioni quota 100 a 62 anni». E annuncia il taglio del contributo per i migranti : In pensione a quota 100, ma a 62 anni di età. Lo annuncia a «Porta a Porta» il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la promessa in campagna elettorale di superare la legge Fornero. «Gli ...

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni. “Superstiti subito chiusi in campi di detenzione” : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

