10 canzoni dei Thegiornalisti per arrivare preparati a nuovo disco e tour

vanityfair

: RT @leaf_0: Vivere in un'epoca di tale falso moralismo e regressione dei costumi che persino i testi delle canzoni degli Abba ti paiono pro… - DrKrisKelvin : RT @leaf_0: Vivere in un'epoca di tale falso moralismo e regressione dei costumi che persino i testi delle canzoni degli Abba ti paiono pro… - ItsJustWen_ : RT @justignorance_: Se Yoongi, Namjoon e Hobi fossero stati italiani me li immagino tutti insieme in gruppo come dei tamarri al programma A… - sejufara : RT @PassarellaRock: @TheRealMStreep -

(Di martedì 11 settembre 2018) 10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal Love10deiperal LoveOltre che in radio e con ilalbum (in uscita il 20 settembre), istanno per tornare anche dal vivo: dal 19 ottobre al 21 novembre, infatti, la band capeggiata da Tommaso Paradiso tornerà on the road. Ed è già un ...