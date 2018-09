Zona Euro | indice Sentix scende a 12 punti

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Bielorussia 5-4. Gol vittoria di Ramacciotti in Zona Cesarini : Inizia al meglio la Superfinal di Euroleague di Beach soccer per l’Italia: ad Alghero gli azzurri hanno sconfitto per 5-4 la coriacea Bielorussia nella prima partita del raggruppamento, facendo anche un bel passo in avanti in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma il prossimo anno proprio a Minsk, in Bielorussia. Sfida molto equilibrata, con una rete parte nelle prime due frazioni, sebbene l’Italia non sia mai ...