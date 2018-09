Zidane parla del suo futuro | la rivelazione del francese | “tra non molto tornerò ad

sportfair

(Di lunedì 10 settembre 2018)non esclude un ritorno in panchina: le parole dell’ex allenatore del Real Madrid sul suo“Sicuramente tra nonriprenderò ad allenare. È ciò che amo fare“. Lo dice l’ex allenatore del Real Madrid, Zinedine, all’emittente spagnola TVE in merito a un suo ritorno in panchina. Secondo la stampa inglese il 46enne tecnicoè potrebbe approdare al Manchester United che sta pensando di sostituire José Mourinho, protagonista di un negativo inizio di campionato. (Spr/AdnKronos) L'articolodel suo, ladel: “tra nonad allenare” SPORTFAIR.