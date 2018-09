Zidane conferma | “pronto a tornare in panchina”

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) "Sicuramente tra non molto riprenderò ad allenare. È ciò che amo fare". Lo dice l'ex allenatore del Real Madrid, Zinedine, all'emittente spagnola TVE in merito a un suo ritorno in panchina. Secondo la stampa inglese il 46enne tecnico francese potrebbe approdare al Manchester United che sta pensando di sostituire José Mourinho, protagonista di un negativo inizio di campionato. (Spr/AdnKronos)