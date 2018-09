ZH | reddito di base a Rheinau | progetto dovrebbe partire

ZH : già 588 interessati per reddito di base a Rheinau : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vaud : tetto massimo dei premi malattia in base al reddito

Il reddito di base? È un problema europeo - ma un approccio non c'è - : «Difficile definire i costi " spiegava a Valori , già nel luglio 2015, Gianfranco Cerea, professore ordinario di Scienza delle finanze all'Università di Trento "ma in ogni caso non va dimenticato che ...

Manovra di autunno : si parte da una base di 22 miliardi (senza contare Flat tax - Fornero e reddito cittadinanza) : La base di partenza, prima di mettere mano a riforma fiscale, reddito di cittadinanza, pensioni, sanità e rinnovi del contratto del pubblico impiego, è di 22 miliardi di euro divisi fra Iva (12,4 miliardi), spese obbligatorie (almeno 3,5), spesa aggiuntiva per interessi (4 miliardi) e ricadute sul deficit della minore crescita (2,5 miliardi). Si tratta con Bruxelles per sconti fino a 11 miliardi...