Zac Efron - storia d’amore con Mel B? Il The Sun svela il gossip : Idolo delle ragazzine di tutto il mondo, a solo 30 anni, Zac Efron è uno fra i sex symbol più ambiti. Attore, cantante e ballerino, recentemente il suo nome è stato legato a quello di Mel B, l"ex pantera nera delle Spice Girls, ora una splendita 43enne. Il settimanale The Sun cerca di far chiarezza su un pettegolezzo piuttosto piccante.Secondo una fonte interna del giornale, Zac Efron e Mel B avrebbero trascorso insieme una bollente notte di ...

NONNO SCATENATO/ Su Canale 5 il film con Zac Efron : De Niro e le parti da terza età (oggi - 2 agosto 2018) : NONNO SCATENATO, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro, Zac Efron e Zoey Deutch, alla regia Dan Mazer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:15:00 GMT)

Il nuovo look estremo di Zac Efron : Ah però, questo sì che è un vero cambio di look. Zac Efron, 30 anni, una volta divo di Disney Channel e volto pulito di High School Musical, ha modificato radicalmente la sua acconciatura e si è mostrato in tutta la sua beltà su Instagram con tanto di capelli rasta. La dida recita «Just for fun» (solo per divertimento) e viene il dubbio che quei dreadlocks siano in realtà (molto) temporanei: un gioco per l’estate? Oppure c’entra ...