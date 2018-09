Xiaomi Mi 8 Youth si mostra in una nuova presunta immagine e LG V40 ThinQ è sempre più

Xiaomi Mi 8 Youth riceve la certificazione TENAA - ecco le possibili specifiche tecniche : Già da qualche settimana circolano voci in Cina su nuovi device medi di gamma di Xiaomi e oggi si avvera questa previsione, in quanto lo Xiaomi Mi 8 Youth riceve la certificazione TENAA. Questo device si va ad unire alla gamma Mi 8, composta anche da Mi 8 SE, con qui questo Mi 8 Youth va a condividere su per giù la fascia di prezzo, anche se si posiziona forse un po’ sopra in termini di specifiche. Per quanto riguarda le specifiche ...

Xiaomi Mi 8 Youth (Mi 8X) certificato dal TENAA - che ne conferma alcune specifiche : Xiaomi Mi 8 Youth Edition, o Xiaomi Mi 8X come potrebbe chiamarsi, è stato certificato dal TENAA, che ne mostra alcune caratteristiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth (Mi 8X) certificato dal TENAA, che ne conferma alcune specifiche proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Youth e Mi 8 Fingerprint Edition : in arrivo due nuovi smartphone a un ottimo prezzo? : L’azienda cinese Xiaomi non smette di stupire i consumatori e, nei prossimi giorni, potrebbe annunciare due nuove varianti di Xiaomi Mi 8. Dovrebbero […] L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth e Mi 8 Fingerprint Edition: in arrivo due nuovi smartphone a un ottimo prezzo? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Youth e Screen Fingerprint Edition potrebbero essere realtà a breve : Xiaomi Mi 8 Youth e Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition potrebbero essere annunciati a breve in Cina in differenti configurazioni e colorazioni. Quali saranno le differenze con i modelli già in commercio? L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth e Screen Fingerprint Edition potrebbero essere realtà a breve proviene da TuttoAndroid.