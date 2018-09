WWE – Renee Young entra nella storia della federazione

sportfair

(Di lunedì 10 settembre 2018)WWE: sarà la prima donna seduta a tempo pieno al tavolo di commento La WWE (NYSE: WWE) ha annunciato due cambiamenti nei propri team:sarà la prima donna ad unirsi a tempo pieno al banco dei commentatori del Monday Night Raw e Jonathan Coachman sarà il nuovo presentatore dei kickoff show dei pay-per-view targati WWE. A partire da questa notte,si unirà a Michael Cole e Corey Graves e sarà presente ad ogni appuntamento di Raw. Laha iniziato in WWE nel 2012 come intervistatrice nel backstage e commentatrice di Raw, SmackDown Live ed NXT. Al momento è parte integrante del team che commenta MaeClassic sul WWE Network. Prima dire in WWE,ha lavorato nel The Score Television Network in Canada, accrescendo la sua reputazione come co-conduttrice del WWE Aftermath e intervistando per altri ...