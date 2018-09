Windsurf – 1° Campionato italiano Slalom Giovanile | tutti i risultati | Onali Campione U20

sportfair

(Di lunedì 10 settembre 2018) Concluso il 1°Windurf 2018 – Firerace 120. Assegnati a Talamone (GR) i titoli under 15, under 17 e under 20. Il nuovounder 20 è Riccardo, under 17 Alessandro Iotti e under 15 Giorgio Cao Falcqui. Nel femminile è Anna Biagiolini Si è appena concluso il 1°Firerace 120. Tre giorni di gare nella baia di Talamone, vicino Grosseto, presso il circolo TWKC, 26 heat disputate in totale dalle tre categorie in gara, under 15, under 17 e under 20. Il nuovounder 15 è Giorgio Cao Falqui ITA- 135 deling Club Cagliari, giunto davanti a Francesco Simeoni ITA-123 del Nauticlub Castelfusano di Ostia e terzo Nicolò Spanu ITA-15 del Surfing Club Sardinia di Palau. Il nuovounder 17 è invece Alessandro Iotti ITA-308 del Circolo Surf Torbole, che ha preceduto ...