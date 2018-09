“Windows Mobile dismesso per errore Android? Successo inevitabile” | LA VOCE DEL POPOLO

surface-phone

: Microsoft ha fatto bene a dismettere Windows 10 Mobile? [Sondaggio] - infoitscienza : Microsoft ha fatto bene a dismettere Windows 10 Mobile? [Sondaggio] - fainformazione : Guida a Microsoft Edge il nuovo browser veloce per Windows 10 Mobile: novità. Microsoft Edge è il nuovo browser vel… - fainfoscienza : Guida a Microsoft Edge il nuovo browser veloce per Windows 10 Mobile: novità. Microsoft Edge è il nuovo browser vel… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un sondaggio interessante riguardo la dismissione di Windows 10. Le opinioni riguardanti la scelta presa da Microsoft sono state molteplici, ma come ci aspettavamo tutti noi, la maggior parte di voi utenti non è stata affatto d’accordo con l’abbandono di Windows, voluto in primis da Satya Nadella. Ma come pensano gli utenti di tutto ciò? E soprattutto, quanto ha influito ildella contropartee iOS dopo l’abbandono del colosso di Redmond nel settore? A rispondere a queste domande abbiamo selezionato per voi il commento di Gianfranco Percopo, il quale attribuisce parte deldialla dismissione di Windowse al conseguente aumento dei dispositivi con a bordo il robottino. Ecco il suo commento: Microsoft ha assolutamente sbagliato a Windows 10. Windowsè un ...