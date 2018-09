WEST NILE VIRUS Ultime notizie | settimo morto a Ferrara | aveva 80 anni

WEST NILE - 82enne muore al policlinico di Modena : Un uomo di 82 anni è morto a Modena, colpito dal virus della zanzara killer, il West Nile. L'anziano era ricoverato al policlinico di Modena dallo scorso 31 luglio, ma il trattamento per il virus era iniziato il 4 agosto, quando i medici avevano riconosciuto l'encefalopatia da West Nile.Il paziente ha avuto "due episodi di polmonite e una successiva sepsi che hanno portato a decesso, avvenuto il 20 di agosto", come osservato dai medici che ...

WEST NILE Virus - Primo decesso in Friuli Venezia Giulia/ Altri 3 casi a Reggio Emilia : "sono in miglioramento" : Il West Nile Virus semina ancora terrore, purtroppo arriva la notizia del Primo decesso in Friuli Venezia Giulia. È morto un uomo di 88 anni. Altri tre casi a Reggio Emilia.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:15:00 GMT)

WEST NILE Ferrara - donatori di sangue contagiati. "Trasfusioni sicure" : Ferrara, 8 settembre 2018 - L'innarestabile marcia delle infezioni da West Nile accende i riflettori anche sul mondo delle donazioni di sangue. Mentre la contabilità dei contagi si aggiorna a cadenza ...

WEST NILE - altri tre casi a Reggio Emilia. Due scoperti dalle donazioni : Reggio Emilia, 8 settembre 2018 - altri tre casi di West Nile a Reggio che salgono dunque complessivamente a quattro. È quanto emerge dal report regionale stilato dall' Ausl sulla malattia trasmessa ...

Zanzara killer - anziano di Vanzaghello morto per il virus WEST Nile : Vanzaghello , Milano, , 7 settembre 2018 - Una tragedia. Luigi Etrea, ottantenne di Vanzaghello , fino a ieri in coma farmacologico, è morto questa mattina all'ospedale Humanitas di Rozzano a causa ...

WEST NILE - Rancan - Lega - : 'Facciamo come il veneto : subito fondi per un piano straordinario' : Conferma dell'obbligo ai vaccini, Bonaccini e Venturi: 'Una vittoria del buonsenso e della scienza' 3 Tarasconi , Pd, : 'I medici specializzandi sono una risorsa per i territori' 4 Nuovo ospedale, Scarpa: 'Rimane prioritario capire cosa fare del Polichirurgico attuale' 'Ben 62 casi di virus ...

Virus WEST NILE - primo decesso per la febbre del Nilo in Friuli Venezia Giulia : La febbre del Nilo ha fatto la prima vittima anche in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di ottantotto anni di Latisana (Udine), che già da qualche giorno si trovava in ospedale. Nel comune è il secondo caso in una settimana: la prima persona contagiata dal Virus West Nile trasmesso dalla zanzara culex è una donna di 55 anni le cui condizioni sono in miglioramento.Continua a leggere

WEST NILE VIRUS - 123 CASI IN ITALIA DI FEBBRE DEL NILO/ Ultime notizie : perché il nostro paese è bersagliato? : WEST NILE VIRUS, 123 CASI in ITALIA di FEBBRE del NILO secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:50:00 GMT)

WEST NILE - il professor Galli spiega come difendersi da febbre tropicale e zanzare : L'estate 2018 verrà ricordata da molti per la paura scatenata dalle punture degli insetti. Una vera e propria fobia quella di essere morsi da qualche essere infetto che possa trasmettere poi il tanto chiacchierato Virus West Nile. A proposito di quest'ultimo, nelle ultime ore sono state registrate altre due vittime in Emilia-Romagna, un contagio in Friuli Venezia Giulia ed una morte sospetta nel Veneto, già colpito nelle passate settimane. I ...

WEST NILE - GIOVANE COLPITO NEL RAVENNATE/ Ultime notizie - crescono i casi nonostante l'arrivo della pioggia : WEST NILE, Ultime notizie: l'emergenza continua nel nord del nostro paese, partita la disinfestazione nel cremonese, presto toccherà ovviamente anche ad altre città italiane.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:20:00 GMT)

WEST NILE - paesi mobilitati contro il contagio : CORTE DE' FRATI - Virus West Nile, quattro paesi corrono ai ripari e preparano una disinfestazione straordinaria contro la zanzara portatrice della Febbre del Nilo. Da lunedì a giovedì verranno ...