WALTER SABATINI RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA | COME STA? Ultime notizie | la Sampdoria

Roma - WALTER SABATINI ricoverato in terapia intensiva : problemi respiratori : Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Lazio, Roma e Inter e attuale dirigente della Sampdoria, è ricoverato da alcune ore all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La causa sarebbe una crisi respiratoria, di cui il dirigente umbro, accanito fumatore, aveva già sofferto in passato. Sembra che la fase acuta della crisi sia già stata superata. Dopo aver risolto il contratto con l’Inter di Suning, da pochi mesi lavora come ds per la Sampdoria di ...