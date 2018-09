Vuelta | parte l' ultima settimana sarà guerra tra Yates | Valverde e Quintana

Vuelta a España 2018 - Santillana del Mar-Torrelavega : la startlist della cronometro. Orari di partenza e programma : Martedì 11 settembre si disputerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 chilometri da Santillana del Mar a Torrelavega. Frazione fondamentale per la classifica generale, la prova contro le lancette su un terreno particolarmente impegnativo rimescolerà sicuramente le carte in tavola e definirà le gerarchie prima delle ultime salite in programma in questa terza settimana. La maglia rossa Simon Yates ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento. La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una ...

Diretta / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 13^ tappa : Diretta Vuelta 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della corsa spagnola, oggi 7 settembre. Tornano le grandi montagne fino a Valle de Sabera. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:47:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 12^ tappa : DIRETTA Vuelta 2018: info streaming video e tv della 12^ tappa della corsa spagnola, che oggi 6 settembre andrà da Mondonedo a Faro de Estaca de Bares.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - l’ottimismo di Vincenzo Nibali e la condizione che cresce : “Mi sono divertito”. Parte l’operazione Mondiale : L’umore di Vincenzo Nibali sta migliorando giorno dopo giorno alla Vuelta di Spagna dove lo Squalo è stato assoluto protagonista nei primi 100 chilometri della tappa di ieri. Il siciliano ha attaccato a ripetizione cercando di portare via una fuga, ha costretto il gruppo a un ritmo forsennato in una frazione ricca di saliscendi in cui non c’era davvero un attimo di riposo, ha messo in mostra una condizione di forma in grande ...

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (10^ tappa Salamanca Fermoselle) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 10^ tappa Salamanca-Fermoselle, 177 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi martedì 4 settembre)(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:02:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 4 settembre. Orario d’inizio - altimetria e come seguire la Salamanca-Fermoselle.-Bermillo de Sayago in tv : domani la Vuelta a España 2018 si ferma per la tradizionale giornata di riposo (la seconda è prevista il lunedì successivo). La carovana dunque si apposterà presso la città di Salamanca prima che la corsa riparta il giorno successivo (martedì 4 settembre) dalla stessa località. La decima frazione della Vuelta a España 2018, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago per un totale di 177 km, potrebbe ...

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : tutti pronti - si parte! (9^ tappa Talavera-La Covatilla) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 9^ tappa Talavera-La Covatilla, 200,8 km: vincitore, percorso e orario; primo tappone di montagna e arrivo in salita (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:41:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 8^ tappa : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 8^ tappa Linares-Almaden, 195,1 km: vincitore, Percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi sabato 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:47:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 6^ tappa : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 6^ tappa Huercal-San Javier, 155,7 km: vincitore, Percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi giovedì 30 agosto)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:48:00 GMT)

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (5^ tappa Granada-Roquetas de Mar) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 5^ tappa Granada-Roquetas de Mar, 188,7 km: vincitore, percorso e orario di un’altra frazione mista (oggi mercoledì 29 agosto)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:34:00 GMT)

Diretta/ Vuelta 2018 streaming video e tv : parte Simon Yate - uno dei grandi favoriti : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 1^ tappa cronometro Malaga, 8 km: vincitore, percorso e orario della prova contro il tempo che apre la corsa (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:18:00 GMT)

Vuelta - parte dalla Spagna la rincorsa al Mondiale di Vincenzo Nibali : Il numero uno sulla schiena è quello riservato al vincitore dell’edizione precedente, si sa, ma a La Vuelta a España 2018 sarà Vincenzo Nibali a portarlo con orgoglio al via di Malaga sabato 25 agosto. L’assenza di Chris Froome ha obbligato gli organizzatori del Giro di Spagna a cedere il numero a colui che era arrivato secondo. Una sfilza di complimenti e frasi di ammirazione hanno seguito questa consegna simbolica ma che nasconde un vago senso ...

Vuelta a España 2018 : prima tappa. La startlist e gli orari di partenza della cronometro Malaga-Malaga : Tutto pronto a Malaga per la partenza della Vuelta a España 2018, che prenderà il via domani con una cronometro individuale di 8 km. Il percorso cittadino quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e saranno quindi i migliori cronomen a giocarsi sul filo dei secondi la prima maglia rossa di questa 73ma edizione. Il primo corridore a partire sarà Jorgé Cubero alle 17.26, mentre l’ultimo sarà Vincenzo Nibali alle 20.21. Il grande ...