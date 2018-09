Vuelta a España 2018 | il percorso della terza settimana La ventesima tappa fa paura

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru respinto da Lagos de Covadonga. Serve la reazione nella terza settimana in vista dei Mondiali : Dopo i segnali positivi di sabato a Les Praeres Nava, Fabio Aru ieri è andato in netta crisi sulla salita di Lagos de Covadonga alla Vuelta a España. Il 28enne sardo era sembrato ottimista alla partenza, con una condizione che sembrava lentamente crescere. I 5’19” accusati di ritardo nella 15ma tappa, dimostrano invece che la situazione non è per nulla positiva e il giorno di riposo odierno porta con sé tanti dubbi su questa ultima parte della ...

Vuelta a España 2018 : il borsino dei favoriti. Sfida a tre? Quintana contro Yates e Lopez : Secondo giorno di riposo per la Vuelta a España 2018: inizia la terza ed ultima settimana, dove non ci si potrà più guardare in faccia e non si potrà più scherzare. Sulle grandi salite che portano verso Madrid sono attese delle battaglie stellari tra i big. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti dopo le prime quattordici tappe. Chi sale Simon Yates: come lunedì scorso, è lui al giro di boa il leader della classifica generale. Ha ceduto la ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Pinot il più astuto - Yates controlla - male Quintana : Non è mancato lo spettacolo sulla salita di Lagos de Covadonga alla Vuelta a España 2018, con il trionfo del francese Thibaut Pinot davanti al colombiano e al britannico Simon Yates, che difende la maglia rossa. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Vuelta A España Thibaut Pinot 9: il francese è stato il più astuto dei big e torna meritamene al successo. Ha ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Alejandro Valverde sempre maglia verde e bianca - Mate miglior scalatore : Alejandro Valverde conferma il primato nella classifica a punti e nella classifica combinata della Vuelta di Spagna 2018, Luis Mate veste sempre la maglia di miglior scalatore. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 115 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates consolida il primato - sprofonda Fabio Aru : Dopo la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, il britannico Simon Yates consolida la maglia rossa guadagnando altri secondi su Alejandro Valverde e Nairo Quintana anche grazie ai 4″ di abbuono per il terzo posto. Classifica comunque cortissima: martedì potrebbe cambiare tutto con la cronometro e potrebbe rientrare anche l’olandese Steven Kruijswijk, ora quinto a 1’29” alle spalle del colombiano Miguel Angel ...

Vuelta a España 2018 : i big si controllano a Lagos de Covadonga. Sorprende tutti Thibaut Pinot - Aru staccato : Ci si aspettava moltissimo dalla quindicesima tappa, invece la Vuelta a España 2018 resta ancora chiusissima. I 178,2 chilometri da Ribera de Arriba fino in vetta a Lagos de Covadonga non hanno ribaltato gli equilibri, con gli scalatori che si sono gestiti nuovamente, non lanciando attacchi decisi. Chi ne ha approfittato è stato Thibaut Pinot (FDJ), che ha anticipato tutti tornando alla vittoria dopo più di un anno. Resta in Maglia Rossa, ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento. La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una ...

Vuelta Espana - Gianni Bugno : ‘Mancanza di rispetto verso i corridori’ : La Vuelta Espana, arrivata ormai alla fine della seconda settimana, sta mettendo in evidenza delle enormi pecche organizzative. Sono diversi gli episodi al limite del grottesco che hanno creato pericoli e innescato delle cadute. L’ultimo è avvenuto due giorni fa al traguardo della dodicesima tappa, quella vinta da Alexandre Geniez [VIDEO]in un finale molto stretto e tortuoso. Appena superata la linea d’arrivo i corridori si sono trovati davanti ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Sto meglio rispetto ai giorni scorsi” : Ieri Fabio Aru ha dato i primi segnali positivi alla Vuelta a España 2018. Il capitano della UAE Team Emirates ha tagliato il traguardo in decima posizione sul durissimo strappo finale di Les Praeres Nava a 38” da Simon Yates. Si tratta della migliore prestazione in salita per il sardo nella corsa spagnola. Un risultato che dimostra quindi una condizione in crescita come sottolineato dallo stesso Aru, che ha così commentato la sua prova in un ...

