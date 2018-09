Voto in Svezia | coalizioni vicine | la destra anti-migranti cresce ma non sfonda

La Svezia al Voto : Destra al 18 - 9% Socialdem 28 - 1% Tensione ai seggi : Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la Destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 75% dei voti, il partito anti-immigrati ...

Svezia al Voto - avanzata sovranista e socialdemocratici al 25% Intimidazioni naziste in alcuni seggi : Forte avanzata del partito anti immigrati e anti Ue, blocco di centrosinistra che conquista complessivamente il 40,1%, calo dei socialdemocratici che comunque restano la prima forza politica del Paese. E' questo il responso degli exit poll riguardanti le elezioni politiche in Svezia dove era attesa un'altra ondata di consensi a favore di movimenti sovranisti e di destra. I seggi ...

Svezia al Voto - exit poll : Socialdemocratici sotto il 25% - testa a testa per la seconda posizione : I primi exit poll del voto svedese vedono i social democratici come prima forza politica ma con un risultato delle urne che li vede sotto al 25 per cento delle preferenze...

Svezia al Voto - l'Ue teme il balzo dell'ultradestra. «Il 41% ha cambiato partito rispetto al 2014» : Svezia al voto in una giornata che l'Unione Europea teme. La ragione è l'ascesa degli Svedesi Democratici (SD), una formazione populista di destra radicale, dichiaratamente...

Svezia al Voto - exit poll : l’ultra-destra sopra al 19%. Socialdemocratici sotto il 25% : I primi exit poll del voto svedese vedono l’ultra destra sovranista, anti-immigrati e euroscettica dei Democratici svedesi di Jimmie Akesson sarebbe il secondo partito del Paese con un risultato ben oltre il 19 per cento. Un deciso, e molto atteso, passo avanti rispetto a quello già raggiunto nel 2014 quando Akesson trascinò il suo partito dal 6 al...

Svezia al Voto - incognita sovranisti. Intimidazioni neonaziste in alcuni seggi : Incertezza sull’esito delle urne, da cui ci si attende una avanzata del partito anti Ue e anti immigrati. Raid dell’ultradestra con minacce a giornalisti ed elettori in diverse località.

Elezioni in svezia - Voto storico : In queste ore (fino alle 20) i cittadini svedesi sono chiamati al voto per rinnovare i 349 seggi del parlamento nazionale, il sapore di questa tornata elettorale è però quello della storia, infatti stando alle proiezioni la composizione del prossimo parlamento metterà in seria difficoltà gli attori politici, per la prima volta nella sua storia recente la svezia difficilmente avrà una solida maggioranza cui affidare l’esecutivo. La ...

Svezia - aggressioni neonazi a seggi Voto : 19.20 Elettori e giornalisti aggrediti in diversi seggi elettorali in tutta la Svezia da un gruppo di neonazisti svedesi. Lo riporta lo Svenska Dagbladet. Membri del 'Movimento della Resistenza nordica',questo il nome della formazione di estrema destra, hanno fatto irruzione durante il voto a Boden, Ludvika e Kungalv creando panico tra le persone in coda. Un altro gruppo di estrema destra,'Alternativa per la Svezia',ha infranto la regola del ...

Svezia : Voto - per la prima volta presenti osservatori Osce : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svezia al Voto - cresce l'estrema destra : Un quarto degli aventi diritto chiamati tra le 8 e le 20 di oggi ad esprimere la propria preferenza è infatti ancora indeciso sulla forza politica alla quale affidare il voto, mentre i due principali ...

Svezia : aperti i seggi - un Voto che preoccupa l'Europa : Alle 8 si sono aperti i seggi in Svezia per le elezioni politiche più accese e incerte della sua storia recente. Dopo una feroce campagna elettorale in gran parte incentrata sull'immigrazione, l'...

Svezia - perché il Voto di oggi è importante per tutta l’Europa? : La Svezia è un paese con poco meno di 10 milioni di abitanti, reddito pro capite nella top 20 mondiale, welfare efficiente e conti pubblici al di sopra della soglia di sicurezza....

Svezia : seggi aperti fino alle 20 - 7 milioni di persone al Voto per eleggere 349 membri del Riksdag : ... con circa il 25% dei voti, che sarebbe il peggior risultato nella storia della forza che ha dominato la politica svedese per decenni. L'incognita principale è l'ascesa dei Democratici Svedesi , la ...

Svezia alle urne - un Voto pieno di incognite con il rischio dell'onda anti-migranti : ... dice di essere disponibile a lavorare tanto con la sinistra quanto con la destra, a condizione di potere avere voce in capitolo sulla politica migratoria. Finora, tuttavia, nessuno dei blocchi ha ...