Volley | Mondiali 2018 | Italia-Giappone | come hanno giocato gli azzurri? Tra numeri | punti

Mondiali Volley 2018 – I big match di mercoledì 12 settembre : Belgio-Argentina e Stati Uniti-Serbia i big match di mercoledì 12 settembre In attesa delle prime due gare che inaugureranno il Mondiale a Roma e Varna questa sera, la rassegna iridata si fermerà per due giorni prima di riprendere il suo ritmo incessante con appuntamenti quotidiani. Già dalla prossima giornata il calendario propone sfide molto interessanti se non addirittura già fondamentali per quel che riguarda il proseguimento del

Mondiali Volley 2018 – Ascolti super in Tv per Italia-Giappone : Campionati del Mondo Maschili: Italia – Giappone un successo anche in tv La gara d'esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo è stata un successo di pubblico straordinario anche in TV. Il match, trasmesso in diretta su Rai 2, ha fatto registrare ottimi dati di ascolto. La Rai rende noto infatti che il pre-partita di Italia-Giappone è stato visto da 1 milione 491mila persone con uno share del 8.6%. La gara vera e

Mondiali Volley 2018 – Nazionale femminile - ecco quando sarà diramata la lista delle convocate : Nazionale femminile: domani la lista delle quattordici per il Campionato Mondiale Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile Davide Mazzanti domani ufficializzerà la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato Mondiale in Giappone (dal 29 settembre al 20 ottobre). Dopo il torneo di Montreux Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica. Nel corso del collegiale

Volley - Mondiali 2018 : il canto degli undicimila del Foro Italico (con Mattarella) che ha spinto la Nazionale azzurra : 11.170. Tanti sono stati gli spettatori accorsi al Foro Italico per assistere alla prima assoluta dell'Italia al Campionato del Mondo 2018. La terza volta della pallavolo sul Centrale normalmente destinato al tennis ha fatto ancora centro, dopo i match dell'allora World League contro la Polonia nel 2014 e contro il Brasile nel 2015. Il Foro si è riempito d'azzurro fin dalle prime ore del pomeriggio: maglie, cappelli più o meno

Come vedere i Mondiali di Volley 2018 in diretta streaming gratis : Tre settimane di emozioni e sport nei palazzetti di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Bari. Sui campi italiani si sfideranno, oltre alla nostra Nazionale, 23 Paesi suddivisi in quattro gironi.

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - dati d'ascolto eccellenti e incasso da record al Foro Italico. Tutti i numeri : 11170 tifosi nella bolgia del Foro Italico di Roma e 1,72 milioni di spettatori incollati su Rai Due (9,6% di share, a cui si aggiungono i dati streaming di Rai Play): sono questi i numeri di Italia-Giappone, match d'apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La vittoria della nostra Nazionale ha richiamato l'attenzione di tanti appassionati che hanno voluto spingere gli azzurri nella prima uscita di questa rassegna iridata e che

Mondiali Volley 2018 – Buona la prima per l'Italia : il calendario delle partite degli azzurri : Un mese di puro spettacolo ai Mondiali di Volley 2018: il calendario delle partite dell'Italia nella rassegna iridata E' iniziato lo spettacolo dei Mondiali di Volley 2018: ieri al Foro Italico di Roma l'Italia ha conquistato una specialissima vittoria contro il Giappone, davanti ad un pubblico eccezionale che ha supportato gli azzurri dal primo minuto di gioco, nonostante le previsioni meteorologiche non troppo

Volley - Mondiali 2018 : Italia - ora si fa sul serio. A Firenze si alza l'asticella - tra Belgio e Slovenia si decide il futuro : Buona la prima per l'Italia, il Giappone è stato sconfitto con un netto 3-0 senza particolari patemi e i Mondiali 2018 di Volley maschile sono incominciati nel miglior modo possibile. La bolgia del Foro Italico ha sostenuto la nostra Nazionale che non ha brillato tecnicamente ma che al piccolo trotto ha surclassato gli avversari, soffrendo pochissimo e mettendo in mostra anche qualche fiammata: i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone - le pagelle della prima gara : Carisma e determinazione per uno dei migliori liberi al mondo. Da vedere e rivedere la ricezione nel primo set: il punto alla fine sarà di Anzani in primo tempo, ma tutta la squadra lo va ad

Volley - Mondiali 2018 : quando gioca la prossima partita l'Italia? Data - programma - orario e tv della sfida al Belgio : Reduce dall'ottimo esordio contro il Giappone, l'Italia si trasferisce a Firenze per proseguire la propria avventura ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri saranno protagonisti al Mandela Forum del capoluogo toscano ma dovranno aspettare ben quattro giorni prima di tornare in campo: giovedì 13 settembre, alle ore 21.15, i ragazzi del CT Chicco Blengini se la vedranno contro il Belgio nella seconda partita della rassegna

Mondiali Volley 2018 – L'Italia parte col botto - le parole dei protagonisti dopo la vittoria sul Giappone : Soddisfatto il commissario tecnico Blengini e i suoi giocatori dopo la vittoria ottenuta all'esordio contro il Giappone È iniziato con una grande festa l'atteso Campionato del Mondo di pallavolo maschile 2018. Nell'ineguagliabile scenario del Foro Italico di Roma gli 11170 spettatori presenti sugli spalti hanno trascinato gli azzurri alla vittoria contro il Giappone 3-0 (25-20, 25-21, 25-23). Uno spettacolo incredibile a cui hanno

Volley - Mondiali 2018 : l'Italia lancia i primi segnali nella bolgia del Foro Italico. Azzurri al piccolo trotto ma vincenti : Contava solo vincere, senza mezzi termini e senza troppi fronzoli: l'Italia sbriga la pratica Giappone, svolge il compito senza particolari patemi d'anima e porta a casa i tre punti in 90 minuti di gioco sicuramente non entusiasmanti sotto il profilo tecnico ma che ci hanno permesso di rompere il ghiaccio ai Mondiali 2018 di Volley maschile nel miglior modo possibile: alla nostra Nazionale si chiedeva di regalare emozioni agli oltre