Volley – Millenium Brescia | Miniuk arriva in settimana | le Leonesse in Loggia mercoledì

Volley – Millenium Brescia - il vice coach Zanelli : “vogliamo fare bene. Obiettivo salvezza? Dico che…” : Marco Zanelli, vice coach della Millenium Brescia, traccia il profilo dei primi giorni di preparazione delle ‘Leonesse’ della Millenium Brescia Il giovane allenatore cremasco, originario di Vailate, stila un mini bilancio dei primi dieci giorni di preparazione delle Leonesse, impegnate nelle sedute in sala pesi alla palestra Skyline, sul taraflex del PalaGeorge a Montichiari e in piscina. “Al momento non avendo ...

Volley – Millenium Brescia : il lungo programma dei test match della preseason : preseason, il lungo programma dei test match Bresciani. Nove allenamenti congiunti e due tornei di lusso. In totale undici tappe in preparazione al debutto assoluto in serie A1 della Banca Valsabbina Millenium Brescia La Millenium Brescia rende noto il programma completo degli allenamenti congiunti e tornei cui prenderà parte in preparazione alla prima gara di campionato che si terrà domenica 28 ottobre alle 17 al PalaIgor di Novara. Un ...

Volley – Millenium Brescia : il team saluta Sara Angelini : Banca Valsabbina Millenium Brescia saluta Sara Angelini La ventinovenne centrale che aveva iniziato la preparazione con il gruppo della Banca Valsabbina, vestirà ufficialmente la maglia della Zambelli Orvieto dove ritroverà due ex Leonesse Vittoria Prandi e Clara Decortes. La dirigenza, guidata dal presidente Roberto Catania, augura a Sara le migliori fortune nel proseguimento della sua carriera sportiva: «ringraziamo Sara per la ...

Pallavolo - prolungato il contratto di partnership tra Volley Millenium e Zavattaro Assicurazioni : La società lombarda rinnova la propria partnership con Zavattaro Assicurazioni che resterà sponsor di maglia Le Leonesse potranno dormire nuovamente sogni tranquilli: l’Agenzia Unipol divisione Sai di Zavattaro Assicurazioni snc di Zavattaro Paolo, Vittorio, Guido, rinnova come sponsor anche per l’A1. La ben nota e storica agenzia Zavattaro con sede in Via Adua n.3 a Desenzano del Garda (BS), ha deciso di continuare la sua avventura ...

Volley - Il 12 settembre la presentazione della Banca Valsabbina Millenium A1 : Banca Valsabbina Millenium A1 presentata in Loggia il 12 settembre. Come preziosa consuetudine le Leonesse saranno ricevute a Palazzo Loggia dal sindaco Emilio Del Bono alle 17:00 per il saluto della ...

Volley – Le giovanili Millenium al lavoro con una nuova collaborazione : giovanili: al via le prime under Milllenium con una nuova collaborazione. Non solo serie A1 allo start. L’ultima settimana di agosto ha visto iniziare parte delle giovanili Millenium, arricchite da una nuova collaborazione con Pallavolo Montirone L’Under 13 e Under 14 Millenium, guidate da rispettivamente Luca Geroldi e Marica Chemel, hanno iniziato a sudare presso le mura del centro Polivalente Raffaello a San Polo (Brescia) e ...

Pallavolo – Baloo Volley al fianco di Millenium Brescia : Baloo Volley è media partner Millenium: tutti i dettagli della collaborazione Il sito Baloo Volley è online da sabato 26 settembre 2015. Nato dalla forte volontà del giornalista Francesco Jacini nel dare risalto al Volley locale nella zona cremonese con uno stile nuovo e alternativo, Baloo Volley in tre stagioni sportive è diventato un punto di riferimento delle notizie pallavolistiche nei territori Bresciano, lodigiano, piacentino e ...

Volley – DNA Millenium : il 71% di vittorie in 11 stagioni : DNA Millenium: in 11 stagioni 6 promozioni con il 71% di vittorie. Racchiudere oltre un decennio di storia in un numero? 71% di vittorie in 11 stagioni con 4 primi posti nelle ultime 8, un dato sfavillante che racchiude tanta voglia di fare Volley e l’ambiziosità della società del Pres. Roberto Catania Una scalata verso le vette più alte della pallavolo italiana. Se immaginiamo le categorie come una montagna partendo dalle pendici ...

Volley – Millenium rinnomva con Centro Nutrizione Lattuada : Il Centro Nutrizione Lattuada sarà ancora riferimento per l’alimentazione delle Leonesse Un’arma in più per la Millenium è la cura dell’alimentazione, grazie alla partnership rinnovata con il Dott. Lattuada, che seguirà e aiuterà le atlete ad approcciarsi al più corretto regime alimentare. Laureato in Scienze Biologiche, indirizzo Fisio-Patologia Umana, presso l’Università del Studi di Napoli “Federico ...

Volley – Millenium ufficializza un’importante partnership : Rm Sport media partner e fotografo : Rm Sport sarà media partner e fotografo ufficiale Millenium RM Sport nasce a fine 2015 da un’idea di Roberto Muliere, che decide di dare una duplice forma alla sua passione: da un lato lo Sport e la pallavolo in particolare, dall’altro la fotografia. RM Sport in questi 3 anni si è ampliata e trasformata in un gruppo di validi professionisti. RM Sport ha stretto partnership con alcune realtà delle massime serie di pallavolo, ...

Volley – Tutto pronto per la nuova avventura in A della Millenium Brescia : le sensazioni di Mazzola : Si comincia con una sfida tosta, Davide contro Golia – Brescia contro Novara – e subito dopo un sfilza di incontri impegnativi, con l’esordio in casa l’1 Novembre. Sarà importantissima l’attenzione alla preparazione fisica, così come quella mentale Dopo i primi commenti a caldo sul calendario, le riflessioni si fanno più approfondite ed emergono le prime impressioni su carta del cammino delle singole squadre, ...

Volley Millenium Brescia : Giovanili : definito lo staff tecnico delle giovanili per la prossima stagione : Millenium completa la sua ristrutturazione del settore giovanile: D’auria coordinatore, Chemel responsabile U13-U14. Ci saranno fisioterapista e preparatore dedicati. Ardenghi personal coach per sviluppare talenti Il nuovo corso del settore giovanile Millenium prende forma con la definizione del nuovo staff tecnico e dirigenziale per le under delle Leonesse. Con l’arrivo in primavera di Matteo D’Auria, che come già ...