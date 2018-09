Volley | le Under 19 in coro « risultato straordinario »

Volley : L'Italia Under 19 Femminile sul tetto d'Europa : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set combattuto con le azzurrine che erano state in grado di trovare il vantaggio in più occasioni , 16-13, . Nel finale, però, la formazione tricolore non è riuscita a ...

Volley : Europei Under 19 - per l'Italia in semifinale c'è la Turchia : ... quando le azzurrine di Marco Mencarelli riuscirono a superare la Turchia in una emozionantissima semifinale del Campionato del Mondo Under 18, dove poi la formazione tricolore conquistò la medaglia ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - l'Italia batte l'Olanda e va in semifinale : DURRES , ALBANIA, - In semifinale a passo di carica. L' Under 19 femminile di Massimo Bellano agli Europei di categoria batte l'Olanda 3-0 , 25-21, 25-19, 27-25, centrando la quarta vittoria ...

Volley : Europei Under 19 - per l'Italia terza vittoria e semifinale ad un passo : DURRES , ALBANIA, - l'Italia Under 19 continua sicura la marcia verso le semifinali dell' Europeo di categoria che si stanno giocando in Albania. La qualificazione per le sfide che valgono le medaglie ...

Volley : Europeo Under 19 - l'Italia parte forte - battuta la Bielorussia : DURRES, ALBANIA,- L' Italia Under 19 Femminile parte con il piede giusto nel Campionato Europeo di categoria che ha preso il via in Albania. Nella gara d'esordio le azzurrine di Massimo Bellano hanno ...

Volley : l'Italia Under 19 in campo sabato contro la Bielorussia : DURRES, ALBANIA,- Le azzurre di Massimo Bellano sono in Albania per affrontare gli Europei di caegoria. L'atteso esordio nella rassegna continentale è in calendario sabato1 settembre alle 20.00 contro ...

Volley : Europeo Under 19 - Bellano ha scelto le dodici azzurre : MILANO- Per l'Italia Under 19 Femminile si avvicina il grande appuntamento che vedrà la nostra nazionale impegnata, dal 1 al 9 settembre a Tirana, Albania, nel Campionato Europeo di categoria. Il ...

Volley : l'Italia Under 19 batte ancora le pari età dell'Olanda : DARFO BOARIO TERME, BRESCIA,- Nel terzo ed ultimo incontro amichevole contro le pari età olandesi l' Italia Under 19 Femminile ha ribadito la propria superiorità sulla formazione orange centrando la ...

Beach Volley - Campionati Italiani Giovanili 2018 - Caorle. Il Club Italia domina l’Under 21. Conferme e sorprese nell’Under 16 e 19 : Sono stati assegnati in settimana i tre titoli Giovanili tricolori, prima l’Under 16 a Brunico e poi l’Under 19 e 21 a Caorle dove da oggi scendono in campo i protagonisti della Coppa Italia. Nella categoria Under 21 trionfo delle coppie del Club Italia con doppia finale tutta azzurra, mentre qualche sorpresa è arrivata nella categoria Under 19 dove il solo Viscovich è salito sul gradino più alto del podio fra gli atleti che la ...

Beach Volley : Under 16 - Hanni-Schieder e Sambin-Azzolin sono Campioni d'Italia : BRUNICO, BOLZANO,- Assegnati a Brunico i primi titoli nazionali della neonata categoria Under 16 di Beach Volley . L'edizione di debutto del Campionato Italiano per i Beacher più giovani, disputata ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Svezia e Germania sul tetto del Vecchio Continente : Svezia a sorpresa tra gli uomini, Germania, molto meno sorprendente, tra le donne: questo il verdetto del campionato Europeo Under 18 che si è concluso oggi a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile i nuovi campioni continentali giovanili sono gli svedesi Jonathan Hellvig e David Ahman che in finale hanno spento il sogno con un secco 2-0 (21-18, 21-10) dei padroni di casa cechi Trousil/Vodicka, coppia che aveva eliminato negli ottavi gli ...

Volley : l'Under 19 di Bellano supera il Camerun : DARFO BOARIO TERME, BRESCIA,- Continua la preparazione della Nazionale Under 19 Femminile in vista dei Campionati Europei in programma in Albania dal 1 al 9 di settembre. Il gruppo tricolore , in ...

Beach Volley : Europei Under 18 - le coppie italiane vanno avanti : BRNO, REPUBBLICA CECA,- Nei campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno avanzano entrambe le coppie azzurre in gara che si sono qualificate ai sedicesimi di finale. Nel tabellone ...

Beach Volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...