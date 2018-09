' Vita ce n' è' | nuovo album per Eros Ramazzotti

Vita ce n è in Eros Ramazzotti - arriva il nuovo album e la tournée : Vita ce n'è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti , in uscita per Polydor il 23 novembre. Il 17 febbraio del prossimo anno, invece, debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo personaggio arriva ad Acacias - è Diego Alday : La morte di Cayetana avrà le sue conseguenze nella soap di Aurora Guerra. Già abbiamo capito che la nuova dark lady sarà Ursula, ma ad Acacias arriverà anche un altro protagonista che molto scombussolerà le trame. Diego Alday giungerà nel ricco quartiere spagnolo durante la puntata 583, quando anche Mauro e Teresa se ne saranno andati per raggiungere Antibes e vivere tranquilli la loro Vita familiare. Che succederà con il nuovo ...

L'Europa in cerca di un nuovo centro di gravità : La stagione politica europea scatta con in vista il traguardo delle elezioni generali. Per la nona volta nella sua storia in cittadini dell'Unione dovranno indicare quale partito li rappresenta. 27 nazioni al ...

Avril Lavigne torna con un nuovo album dopo la malattia : “Avevo accettato la morte - sono stati gli anni più difficili della mia Vita” : dopo una lunga lotta contro la malattia di Lyme che le è quasi costata la vita, la cantante canadese Avril Lavigne è pronta a tornare con un nuovo album. L’interprete di successi come “Complicated” e “Girlfirend” ha contratto la malattia nel 2014, ma le è stata diagnosticata solo dopo diversi mesi. “Ho passato gli ultimi anni chiusa in casa, combattendo con la malattia di Lyme”, ha scritto sul suo sito, ...

Una Vita anticipazioni : RUBEN DE EGUIA sarà DIEGO ALDAY - nuovo protagonista : A partire dall’episodio 583 della telenovela Una Vita, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di DIEGO ALDAY (RUBEN De EGUIA), il nuovo protagonista; tutto ciò, com’è già noto, avverrà in seguito alla morte di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e al trasferimento di Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e Teresa Sierra (Alejandra Meco) ad Antibes. Secondogenito di Jaime (Carlos Ollala), DIEGO sarà dunque il fratellastro da ...

Avril Lavigne : "Avevo accettato la morte. Ma sono qui con un nuovo album - scritto in uno dei periodi più terrificanti della mia Vita" : Dopo una lunga battaglia contro la malattia di Lyme, e a cinque anni dall'ultimo disco, Avril Lavigne ritorna con un nuovo album. L'artista canadese si era ammalata nel 2014. L'album uscirà il 19 settembre e si intitolerà "Head above water". Un disco introspettivo, scritto in quello che la cantante definisce "uno dei periodi più terrificanti della mia vita"."Avevo accettato la morte e ho sentito il mio corpo abbandonarmi" ...

WhatsApp - tutte le funzioni del nuovo aggiornamento : le novità da scoprire : WhatsApp, arrivano sorprendenti funzioni con il nuovo aggiornamento: ecco le novità da scoprire WhatsApp, tutte le funzioni del nuovo aggiornamento: le novità da scoprire WhatsApp è riconosciuta da ...

Cicada in The Flash 5 effetto collaterale del viaggio di Nora? Il nuovo trailer svela le ultime novità : Nora e il padre sembrano avere molto in comune a cominciare dal fatto che bugie "a fin di bene" sembrano essere il loro pane quotidiano, e allora cosa aspettarsi da The Flash 5? Lo stesso trailer rilasciato allo scorso Comic Con ha confermato che la giovane figlia dei WestAllen nasconde qualcosa e che non ha detto la verità nel finale della scorsa stagione e Barry lo ha capito bene ed ecco perché la metterà con le spalle al muro, ma questo ...

X Factor 12 - Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico : «Tommassini? Troppo anni '90». Ecco le novità della nuova edizione : Lui ha fatto la storia della tv, come nessuno ha portato un mondo di internazionalità in quella italiana. Però si sente che abbiamo quasi vent'anni di differenza: Luca ha vissuto i grandi show di ...

Nuovo Vita - nuova casa : Demi Lovato volta pagina dopo l’overdose : voltare pagina. E’ l’imperativo di Demi Lovato che, dopo il ricovero in ospedale per overdose dello scorso 24 luglio, vuole riprendere in mano la sua vita tagliando alcuni ponti col passato. Iniziando dalla sua casa di Hollywood Hills, nella quale un mese e mezzo fa si è sentita male: «Sta vendendo la villa per concentrarsi sulla sua salute e andare avanti», ha dichiarato un insider alla testata E! News, che riporta pure l’annuncio apparso sul ...