optimaitalia

: Vincente il Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a brevissimo: quanto sarà più reattivo - wordweb81 : Vincente il Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a brevissimo: quanto sarà più reattivo - OptiMagazine : Vincente il #HuaweiP20 con #Android9Pie e #EMUI9 a brevissimo: quanto sarà più reattivo -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Nessuna supposizione,P20 con9 Pie e9 a bordo è davvero ad un passo. Che il produttore stesse facendo del suo meglio per rendere disponibile l'aggiornamento nel più breve tempo possibile lo avevamo già evidenziato, grazie pure all'ultima mossa della certificazione Wi-Fi per l'update avvenuta pure per ilMate 10. Ora nuove conferme sul passo imminente provengono proprio dalla viva voce di @Mobile o sarebbe meglio dire del live tweeting del produttore che solo qualche minuto fa ha cinguettato l'eloquente nota al termine dell'articolo,P20 con9 Pierealtà nelperiodo e il tweet del produttore sembra quasi un avvertimento rivolto ai numerosi possessori del device, come per stare in guardia da una più che probabile notifica di update da attendersi non molto in là nel tempo. Mentre la fase beta dello stesso firmware è in ...