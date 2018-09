Vieni da Me | anzi scappa

davidemaggio

(Di lunedì 10 settembre 2018) Caterina Balivo -da Me “Abbiamo provato poco, lo studio è arrivato solo sabato”, ha ammesso Caterina Balivo. Quindi, senza troppi giri di parole, possiamo affermare che l’unica cosa da salvare dida Me -almeno per il momento- è arrivata proprio all’ultimo. Per il resto, la “scatola delle sorprese” (così ha definito la conduttrice il suo nuovo programma) ha l’effetto di un bel ‘pacco’, tutt’altro che da regalo. Dicevamo dello studio. Una sorta di loft, molto accogliente e bello da vedere, identico a quello che vede protagonista in America Ellen DeGeneres, nel suo pluripremiato talk show al quale si ispirada Me. La volontà di creare un clima familiare con il pubblico a casa è evidente, insieme alla poltrona e al divano di colore rosso che dominano la scena, nella quale la Balivo accoglie i suoi ospiti. La ...