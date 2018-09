Vieni da me Anticipazioni e ospiti 10 settembre | si parte all' insegna del

Vieni da me anticipazioni : chi affiancherà Caterina Balivo : Caterina Balivo avrà una spalla maschile a Vieni da me? Sale l’attesa per Vieni da me. Il mese di settembre per le reti Rai sarà ricco di novità. A partire da lunedì 10 infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione: Caterina Balivo approderà sulla prima rete con Vieni da me, mentre Bianca Guaccero sarà al timone di Detto Fatto su Rai2. A partire dal 16 settembre cambierà anche il day time pomeridiano domenicale di Rai1. Il posto di ...

Anticipazioni Vieni da me : il ritorno di Caterina Balivo su Rai 1 - di cosa tratterà? : Come sarà Vieni da me, il programma che segna il debutto di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 e che si scontrerà con Detto Fatto su Rai 2? Dai primi annunci c’è chi dice che sia molto simile a Festa Italiana. Ecco qualche piccola indiscrezione e qualche anticipazione che siamo in grado di fornirvi. Anticipazioni Vieni da me: il debutto di Caterina Balivo C’è grande attesa per il debutto di Vieni da me, il nuovo programma ...