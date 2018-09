Video Francia-Olanda 2-1 | highlights e gol della partita Uefa Nations League | 2^

Francia - doppia festa : delirio con la Coppa del Mondo [Video] : Si è conclusa la gara della Nations League tra Francia ed Olanda, successo della squadra di Deschamps grazie alle reti di Mbappé e Giroud. doppia festa a Parigi, non solo la vittoria ma anche il delirio per il trionfo in Russia ai Mondiali, tifosi scatenati con la Coppa del Mondo. E’ ancora il momento di festeggiare dunque per la Francia, un risultato che mancava da diversi anni e dopo le ultime delusioni tutta la Francia ha ...

Diretta/ Francia-Olanda (risultato finale 2-1) streaming Video tv Canale 5 : tre punti per i bleus! : Diretta Francia Olanda, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda partita della Nations League per i Bleus, esordio invece per gli orange nel torneo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:27:00 GMT)

Germania-Francia - tacchettata killer di Rudiger su Pavard : sfregiato il collo del francese [Video] : Durante Germania-Francia di Uefa Nations League, Rudiger ha rifilato una tacchettata a Pavard sfregiandogli il collo Un contrasto durissimo con Rudiger, in cui ad avere la peggio è stato Benjamin Pavard, esterno difensivo della Francia. Il tedesco ha affondato i tacchetti sul collo dell’avversario, lasciandogli segni impressionanti riportati poi sui social dai compagni dell’autore del gol contro l’Argentina ai Mondiali ...

Diretta/ Germania-Francia (risultato finale 0-0) streaming Video Canale 5 : pari senza gol : Diretta Germania Francia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della prima partita della nuova Nations League. Si gioca all'Allianz Arena di Monaco(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:34:00 GMT)