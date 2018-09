Video | Fenati tira il freno di Manzi a 200km h in Moto2 Team Snipers lo caccia

MANZI-FENATI - “HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ Video Moto2 Misano : mamma Romano - “ricevuto minacce di morte” : “Fenati ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:15:00 GMT)

Manzi non perdona Fenati : “Ha provato ad ammazzarmi”/ Video Moto2 Misano - Crutchlow : “Merita espulsione” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:35:00 GMT)

“FENATI HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ Video Moto2 Misano - Manzi non lo perdona : “Con lui ho chiuso” : “FENATI ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Moto 2 - Fenati folle : mani sul freno di Manzi/ Video Misano - squalifica per 2 gare : Guido Meda - "troppo poco" : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:20:00 GMT)

MOTO2 - FOLLIA FENATI : MANO SUL FRENO DI MANZI/ Video Misano - squalifica per 2 gare : manager - “sono amici..” : RoMANO FENATI folle a Misano: tocca il FRENO di MANZI a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Fenati - mano sul freno di Manzi : squalificato per 2 gare/ Video Moto2 Misano - Valentino Rossi : “È ingestibile” : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:31:00 GMT)

ROMANO FENATI FOLLE A MISANO : TOCCA FRENO DI MANZI A 250 ALL’ORA/ Video Moto2 - esulta quando l’avversario cade : ROMANO FENATI FOLLE a MISANO: TOCCA il FRENO di MANZI a 250 ALL’ORA. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:27:00 GMT)

Romano Fenati folle a Misano : tocca freno di Manzi a 250 all’ora/ Video Moto2 ultime notizie : squalificato : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:24:00 GMT)

Incredibile in Moto2 - Fenati shock : preme il freno a Manzi in corsa [Video] : E’ Incredibile quanto successo oggi nella gara di Moto2 a Misano. I due piloti italiani Manzi e Fenati, si sono stuzzicati per l’intera gara, sino ad un avvenimento davvero Incredibile. Dopo una manovra un po’ osata di Manzi, Fenati si è infuriato, reagendo come nessuno dovrebbe mai fare. Il pilota ha affiancato il rivale e gli ha premuto il freno, rischiando di causare una clamorosa caduta. Qualcosa di antisportivo, vergognoso. ...

Video Romano Fenati - follia a Misano! Schiaccia il freno di Manzi in rettilineo e prova a farlo cadere. Bandiera nera! : Ha del clamoroso ciò che è accaduto pochi minuti fa all’interno del GP di San Marino, in quel di Misano, per la classe Moto 2. Una delle stelle italiane della disciplina, Romano Fenati, è stato autore di un gesto davvero da dimenticare al più presto: una scorrettezza clamorosa che rischia di penalizzarlo davvero tanto per il futuro appena verrà giudicata dai commissari. Al termine di una battaglia piena di contatti con Stefano Manzi, ...