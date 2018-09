VIDEO | FENATI TEAM SNIPERS LO CACCIA | INQUALIFICABILE Pernat | Non deve

Romano Fenati - scuse a Manzi : “Non sono stato uomo”/ VIDEO Moto2 - Uncini : “Gesto violento e può ripetersi” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

ROMANO FENATI - SCUSE A MANZI : “NON VOLEVO AMMAZZARTI”/ VIDEO Moto2 Misano - Fmi non perdona : “Punizione blanda” : “FENATI ha provato ad ammazzarmi”. MANZI non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Romano Fenati a Manzi : “Non volevo ammazzarti”/ VIDEO Moto2 Misano - lettera di scuse : “Non sono stato un uomo” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Chi è Fenati - il «cinghialotto» cacciato dal team. Le scuse : «Non sono stato uomo»|VIDEO : La Marinelli Snipers gli ha rescisso il contratto e la mv Agusta forward Racing ha fatto sapere di non volere più il 22enne pilota di Ascoli Piceno per l’anno prossimo dopo l’assalto alla moto di Manzi durante il Gp di San Marino

Chi è Fenati - il «cinghialotto» che piaceva a Valentino| VIDEO “Manzi mi buttava fuori pista” : La Marinelli Snipers gli ha rescisso il contratto e la mv Agusta forward Racing ha fatto sapere di non volere più il 22enne pilota di Ascoli Piceno per l’anno prossimo dopo l’assalto alla moto di Manzi durante il Gp di San Marino

Fenati si è giocato Misano e - forse - il futuro - VIDEO : "Ho sbagliato, ma considerate il momento: ad un certo punto ci siamo toccati e Manzi mi ha portato fuori pista. Lo so, non è una giustificazione. Però non è giusto, quando certi piloti corrono senza preoccuparsi degli altri e gli rovinano le gare. E' vero, la mia reazione non è stata una bella mossa

VIDEO - Fenati tira il freno di Manzi a 200km/h in Moto2/ Team Snipers lo caccia - “imperdonabile” : e l’MV.. : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:30:00 GMT)

MANZI-FENATI - “HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ VIDEO Moto2 Misano : mamma Romano - “ricevuto minacce di morte” : “Fenati ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:15:00 GMT)

Manzi non perdona Fenati : “Ha provato ad ammazzarmi”/ VIDEO Moto2 Misano - Crutchlow : “Merita espulsione” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:35:00 GMT)

“FENATI HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ VIDEO Moto2 Misano - Manzi non lo perdona : “Con lui ho chiuso” : “FENATI ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Moto 2 - Fenati folle : mani sul freno di Manzi/ VIDEO Misano - squalifica per 2 gare : Guido Meda - "troppo poco" : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:20:00 GMT)

MOTO2 - FOLLIA FENATI : MANO SUL FRENO DI MANZI/ VIDEO Misano - squalifica per 2 gare : manager - “sono amici..” : RoMANO FENATI folle a Misano: tocca il FRENO di MANZI a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Fenati - mano sul freno di Manzi : squalificato per 2 gare/ VIDEO Moto2 Misano - Valentino Rossi : “È ingestibile” : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:31:00 GMT)

ROMANO FENATI FOLLE A MISANO : TOCCA FRENO DI MANZI A 250 ALL’ORA/ VIDEO Moto2 - esulta quando l’avversario cade : ROMANO FENATI FOLLE a MISANO: TOCCA il FRENO di MANZI a 250 ALL’ORA. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:27:00 GMT)