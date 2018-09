Video di Emma ad House of Fans | Giulia vince un concerto privato | “Mi sono emozionata per

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Video : il ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Stefano De Martino/ Video - “Qualcosa succederà” e Emma Marrone mette un like… : Stefano De Martino ha postato un Video enigmatico su Instagram, "Forse qualcosa succederà". Con queste parole il ballerino ha alimentato la curiosità dei fan(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:35:00 GMT)

Stefano-Emma : che succede? Lui posta il Video sui social e lei… Il dettaglio infiamma tutti : A quanto pare non solo noi comuni mortali facciamo un uso strategico dei social finalizzato a “rimorchiare”, mettendo like, commentando e lasciando indizi. Ebbene, anche i vip lo fanno e se si parla di questi due vip alloa tutto diventa più intrigante. Vi raccontiamo la situazione: Stefano De Martino è in vena di stupire ed è anche in vena di creare un po’ di disorientamento tra i suoi numerosi follower. Il ballerino ...

Catanzaro - tromba d'aria travolge lido e spiagge/ Video - ultime notizie maltempo : paura a Punta Ala in Maremma : Catanzaro, tromba d'aria travolge il lido e le spiagge: ultime notizie, Video. Danni e no feriti: paura anche a Punta Ala, in Maremma.

Balletto sexy di Emma : il playboy Borriello commenta e scatena il web [FOTO e Video] : 1/6 ...

Emma Marrone balla la Kikichallenge nel frigo : la sua versione è tutta da ridere Video : Anche Emma è incappata nel Kikichallenge, l'ultima moda social che impazza tra i ragazzi. Solo che invece di ballare per strada con lo sportello dell'auto aperto - come vorrebbe la...

Maniac : la serie Tv Netflix con Emma Stone (Video) : Maniac vivrà il suo lancio il prossimo 21 settembre 2018. La miniserie tv di Netflix vanta Emma Stone e Jonah Hill come protagonista di uno show che li vedrà nei panni di Annie Landsberg e Owen Milgrim. La trama di Maniac ci porterà lungo un mondo parallello al nostro, creato da Patrick Somerville e diretto da Cary Fukunaga. Maniac trama e anticipazioni Annie e Owen sono dei perfetti estranei, ma hanno qualcosa in comune. Entrambi infatti hanno ...

Vi ricordate di Gemma Del Sud? La youtuber spiega perché era sparita da You Tube (Video) : Gemma Del Sud spiega perché era sparita da You Tube – la verità sul suo “ritorno” (VIDEO) Qualche giorno fa una delle mie b!tches mi ha parlato del ritorno di Gemma Del Sud e dopo la mia insistenza mi ha anche passato un nuovo video della vera regina di You Tube Italia. Dopo il mio articolo mi avete contattato in centinaia per chiedermi notizie di Gemma e anche per darmi informazioni su questo “ritorno” misterioso. Un mio lettore mi ha ...

La trama della nuova serie Maniac su Netflix con Emma Stone che promette di diventare un’ossessione già dal trailer (Video) : Sarà una commedia dark con un cast all-star la grande scommessa di Netflix, che ha rilasciato il trailer teaser della nuova serie Maniac con Jonah Hill ed Emma Stone disponibile in streaming dal 21 settembre. I due attori appaiono seduti ad un tavolo uno di fronte all'altra mentre si fissano inermi e diversi colori si alternano sullo sfondo mentre una voce fuori campo spiega allo spettatore che la mente "può essere aggiustata". Un teaser ...