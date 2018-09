Ventenne muore investito a Francavilla | il ragazzo del Ghana era sulla sua bicicletta

Maltempo - auto contro guardarail nel Ragusano : muore una Ventenne : Incidente mortale sulla strada provincia Acate-Dirillo nel Ragusano. Lo rende noto il Consorzio comunale di Ragusa: è successo ieri sera e a perdere la vita è stata una giovane di Acate, Greta Celeste, di 24 anni, che ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, forse per il manto stradale reso insidioso dalla forte pioggia. L’auto ha sbattuto contro il guardrail per finire poi la sua corsa contro un muro. Sul posto per i rilievi ...

Rimini - Ventenne muore in moto : Un ragazzo di 20 anni è morto nella notte a Rimini a causa di un incidente in moto. Attorno alle 2 il giovane, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada in via Grotta Rossa scontrandosi contro ...