Venezia | ancora polemiche | Peccato che il film di Cuarón non arriverà mai al grande

Netflix nel ciclone (ancora) - a causa di Venezia 75 : Netflix è di nuovo nell’occhio del ciclone. Stavolta la pietra dello scandalo è il Leone d’Oro di Venezia 75 andato a Roma di Alfonso Cuaron, film prodotto dal colosso dello streaming che, tra l’altro, si è portato a casa anche un bel premio alla migliore sceneggiatura grazie a The Ballad of Buster Scruggs di Joel ed Ethan Coen. Già l’annuncio, a luglio, di una serie di titoli Netflix presenti nelle varie sezioni, anche ...

"THE NIGHTINGALE" - INSULTI SESSISTI A JENNIFER KENT/ "Nel cinema ci sono ancora discriminazioni" (Venezia 75) : JENNIFER KENT, INSULTI dopo la proiezione di The Nightingale alla Mostra del cinema di Venezia: "sono tante ancora le discriminazioni nel mondo del cinema".(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:34:00 GMT)

Venezia 75 - Ancora protagoniste le donne nel secondo dibattito "About Woment" : Le donne che fanno politica devono avere un proprio lavoro alle spalle, godere di una certa indipendenza. È un impegno civile molto nobile, che incide sulla vita delle altre persone. Gli stipendi ...

MICAELA RAMAZZOTTI IN 'UNA STORIA SENZA NOME' / "Racconta un fitto mistero ancora irrisolto" (Venezia 75) : MICAELA RAMAZZOTTI torna alla Mostra del Cinema di Venezia con il film 'UNA STORIA SENZA NOME', ambientato nei giorni del furto della Natività di Caravaggio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Basket Serie A - Venezia riparte per 'essere ancora protagonista' : La Reyer riparte, con grandi motivazioni e l'obiettivo di essere ancora una volta protagonista in Italia e in Europa. Raduno al Taliercio per l'Umana, al gran completo o quasi, visto che Julyan Stone, ...

Venezia - ancora un incidente in Laguna : un morto e 4 feriti per un’onda anomala : Un uomo di 76 anni, originario di Campagna Lupia, è morto per un incidente nautico avvenuto questo pomeriggio. Altre 4 persone che erano con lui a bordo dello scafo hanno riportato solo lievi ferite.Continua a leggere

Venezia e il caso Coen - ha ancora senso distinguere tra film e serie tv? : Con il Festival di Venezia che si avvicina, e la polemica poche-donne-sì, poche-donne-no scoppiata dopo l’annuncio della selezione ufficiale, a causare l’alzata di sopracciglio di molti addetti ai lavori o appassionati è stata un’altra questione: fratelli Coen. Quando è arrivato l’annuncio che il film originale Netflix del celebre duo sarebbe stato in concorso in molti (io) sono caduti dal pero, chiedendosi: ma non era una serie tv? E infatti, ...

Festival di Venezia 2018 - la Mostra ancora una volta fa impallidire le ultime e mediocri edizioni del Festival di Cannes : Guadagnino, Martone e Minervini gli italiani in concorso. E poi Cuaron, i fratelli Coen, Mike Leigh, Schnabel ed Assayas fra i 21 nomi più attesi a contendersi il Leone d’oro oltre al già annunciato Damien Chazelle con First man in apertura. È una Venezia “monstre” quella annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera, ricchissima di autori, star e annunciate sorprese il tutto sparso con equilibrio nelle varie sezioni. Quantità e ...

Diretta/ Fiorentina Venezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : primo tempo - ancora nessun gol : Diretta Fiorentina Venezia, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i viola giocano contro i lagunari, che ripartono dalla Serie B(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Maltempo - Coldiretti Venezia : “Colpita ancora la riviera del Brenta” : A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai chicchi di grandine paragonabile a ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - colpita ancora la Riviera del Brenta : Padova, 10 lug. (AdnKronos) - A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata d

Maltempo : Coldiretti Venezia - colpita ancora la Riviera del Brenta : Padova, 10 lug. (AdnKronos) – A distanza di tre anni esatti il Maltempo ritorna a colpire violentemente la Riviera del Brenta colpendo in particolare Dolo, Mira, Camponogara, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Fossò. Le aziende ieri e oggi hanno fatto la conta dei danni subiti dopo la grandinata di domenica sera e non sono purtroppo di lieve entità: i vigneti nelle zone colpite sono stati danneggiati, le colture a seminativo distese dai ...