Venezia 75 | tra cinema e atmosfera I miei tre film

La Mostra del cinema di Venezia chiude in bellezza - tra baci e soliti "infiltrati" : Carolina Crescentini, Mariana Rodriguez, Mila Suarez, Michele Riondino, Ron Moss, Paola Di Benedetto e tanti altri. Cala il sipario sulla 75ma Mostra del cinema di Venezia , SPECIALE , , con il Leone ...

Venezia 75 : ecco tutti i film premiati dalla Mostra Cinematografica : La Giuria di Venezia 75, presieduta da Guillermo del Toro e composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz, Naomi Watts, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi: LEONE D’ORO per il miglior film a: ROMA di Alfonso Cuarón (Messico) LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos ...

Venezia 75 - Filorga - cinema e cosmetica partner del "Soundtrack Stars Award" : Musica e Bellezza condividono la duplice natura di arte e scienza, genio e disciplina, intuizione e ricerca. Seguono canoni che all'occorrenza infrangono, dando vita a armonie innovative e ...

Alla Mostra del Cinema di Venezia assegnato il Premio Persefone a Giulio Base : Il prestigioso Premio Persefone è approdato quest’anno, per la prima volta, Alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Il riconoscimento, ideato da Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo, è stato assegnato al film “Il banchiere anarchico” di Giulio Base, da lui diretto e interpretato insieme a Palo Fosso, selezionato nella sezione “Sconfini”. La pellicola che uscirà in autunno nelle sale è stata premiata, dallo stesso Bellomo con l’attrice ...

Festival del Cinema di Venezia - esulta anche Pietrasanta per il concittadino Cuaron : Pietrasanta , Lucca, , 9 settembre 2018 - «Un grande regista e un grande amico di Pietrasanta, adesso lo aspettiamo in città per festeggiare insieme anche questo successo». Così il sindaco di ...

Mostra del Cinema di Venezia - film girato a Camerota fa incetta di premi : premiO ARCA Cinema GIOVANI 'Per aver scelto di raccontare una storia originale e coraggiosa che risulta al contempo attuale e universale per i temi trattati: scienza, fede, arte, cultura e natura ...

75.sima Mostra del Cinema di Venezia : Leone d'oro a Roma - di Alfonso Cuarón anche se il capolavoro vero è quello dei fratelli Coen : Vincenzo Basile Roma è il racconto dell'anno terribile della famiglia di Sofia , Marina de Tavira , , una madre medio borghese che deve gestire un marito assente e quattro figli da crescere, mentre la ...

A Venezia 75 vincono i migliori (anche se griffati Netflix). I premi della Mostra del cinema : Venezia. Miracolo. I migliori hanno vinto. E pure Netflix, piattaforma streaming che tre mesi fa al festival di Cannes fu cacciata dal concorso per la Palma d’oro. A Venezia ha avuto la sua rivincita con il Leone d’oro vinto da “Roma” di Alfonso Cuarón (non c’entra con Federico Fellini, né con la ci

Mostra di Venezia 2018 - Leone d'Oro ad Alfonso Cuarón per 'Roma'. Niente premi a italiani : Con 'Roma', Venezia, dopo aver aperto le porte alle piattaforme distributive diverse dalle sale cinematografiche, le porta anche alla vittoria: il film di Cuaron è infatti 'targatò Netflix, e la ...

Tutti i vincitori della 75esima mostra d'arte cinematografica di Venezia : Agenzia Vista, Venezia, 08 settembre 2018 La sera delle premiazioni della 75a mostra del Cinema di Venezia, il Red Carpet con le giurie di tutte le sezioni e i possibili vincitori. La giuria...

