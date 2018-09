Vaiolo delle scimmie | primo caso d' infezione rara nel Regno Unito

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Un ufficiale della Marina nigeriana, in Inghilterra per svolgere un addestramento per il Ministero della Difesa, dopo alcuni controlli è stato trovato positivo al. L'uomo era in viaggio su un aereo verso Londra e con lui si trovavano altre 50 persone che potrebbero essere state contagiate dal virus. Ilsolitamente non ha una percentuale di contagio elevata, ma chi viaggiava con l'ufficiale verso ilverra' comunque sottoposto ad una serie di controlli per scongiurare l'. Per adesso nessun allarmismo: si attende l'esito degli esami. Ildell'ufficiale nigeriano La notizia è stata riportata dal Telegraph ripresa poi dalle testate italiane che ha rivelato inoltre i dettagli della vicenda VIDEO, unche adesso sta mettendo ansie e preoccupazioni agli abitanti del. L'uomo in questione pare ...