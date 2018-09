Vaiolo delle scimmie | cos' è? Il virus che spaventa l' Europa Ultime notizie | il periodo

Vaiolo delle scimmie - l'infettivologo : 'Non ci sono cure né vaccini' : Non ci sono cure né vaccini per il Vaiolo delle scimmie la cui letalità inferiore al 10%: a precisarlo è Massimo Galli , Presidente degli infettivologi della Simit, la Società italiana di malattie ...

Primo caso in Europa di Vaiolo delle scimmie - virologo : “Speriamo si tratti di un caso isolato” : Sul caso del vaiolo delle scimmie il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Questo caso mette in evidenza come molte specie virali e batteriche hanno ospiti diversi come uomini o animali. Questo vaiolo colpisce un primate vicino all’uomo, la scimmia appunto, e ...

Il primo caso di Vaiolo delle scimmie in un paziente umano su suolo europeo : (Foto: Eric Bajart) In Europa si è appena registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie, una rara malattia infettiva virale, in un paziente nigeriano che ora si trova presso l’unità infettiva del Royal Free Hospital di Londra per sottoporsi alle cure necessarie. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che il paziente sia un ufficiale della marina nigeriana che abbia contratto questa malattia a Lagos, in Nigeria, e che abbia poi ...

