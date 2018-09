Vaccini | incremento del 7% a Isernia | tanti in fila

meteoweb.eu

: Vaccini, incremento del 7% a Isernia - Notizie - Molise - AnsaMolise : Vaccini, incremento del 7% a Isernia - Notizie - Molise - AnsaMolise : Vaccini, incremento del 7% a Isernia -

(Di lunedì 10 settembre 2018) “Aconfermiamo, anche per quest’anno, undel 7% delle vaccinazioni. Lo stesso registrato dall’entrata in vigore del Decreto Lorenzin”. Così la responsabile del Servizio vaccinazioni Unità Operativa Igiene e Sanità pubblica AsremRita Simeone. “In questi giorni ci sonogenitori inamo anche 80 bambini al giorno, il triplo rispetto agli altri periodi dell’anno. Prima del Decreto Lorenzin non era così. Cominciavamo a registrare un calo che ci avrebbe fatto fare pericolosi passi indietro. I genitori, condizionati dalle notizie attinte da Internet, se non ci fosse l’obbligo non farebbero vaccinare i figli. Temono le vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia poiché, mi dicono, determinano l’autismo. E’ ovviamente ‘fake news’ che fa presa sui genitori perché l’autismo si ...