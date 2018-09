V-RALLY 4 | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @GamesPaladinsIT: V-Rally 4 | #Recensione #Tecnica -> - DravenNHK : RT @GamesPaladinsIT: V-Rally 4 | #Recensione #Tecnica -> - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: V-Rally 4 | #Recensione #Tecnica -> - GamesPaladinsIT : RT @WiildBoy: Una gran bella #recensione di @WeWbt014, ricca di #informazioni e dettagli per un #gioco #rally #racing adatto a tutti. ?? htt… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Correva l’anno 2002 quando V-3 arrivo sul mercato, a distanza di 16 anni uno dei racing game più amati dagli appassionati ditorna sul mercato, ci stiamo naturalmente riferendo a V-4 ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrasu gentile concessione BigBen Interactive. V-In questi ultimi anni abbiamo assistito al ritorno di vecchie glorie come WRC e new entry come Gravel (giusto per citarne qualcuno). In uno scenario videoludico dove illa fa da padrone nei Racing Game, torna uno dei più celebri franchise della storia, scopriamo insieme cosa ha da offrire. Al primo avvio dopo la presentazione iniziale veniamo catapultati nella nostra prima competizione, una sorta di tutorial che illustra a grandi linee quello che c’è da sapere per padroneggiare la vettura, la quale risulta fin da subito una ...