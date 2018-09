Usa | sanzioni a corte penale Aja se ci indaga

La Turchia censura John Wayne : niente più film western Usa dopo le sanzioni di Trump : Da una parte le sanzioni e le minacce di Donald Trump , dall’altra il nuovo anti-americanismo di Erdogan. In mezzo – a pagarne le conseguenze – gli appassionati turchi di western a stelle e strisce che non potranno vedere più John Wayne sul piccolo schermo. L’ultima vittima dello scontro frontale tra Turchia e Stati Uniti è proprio il cinema di Hollywood. Dallo scorso fine settimana, sul primo canale della tv di stato Trt è ...

Caso Skripal - scatta prima serie di sanzioni Usa a Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mosca : pronti a sanzioni Usa - anche sull'aspetto militare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dall'Ue 18 milioni di euro in aiuti all'economia iraniana - colpita dalle sanzioni Usa : 'Non solo i popoli della regione - ha sottolineato Hatami - ma tutto il mondo è in debito con la Siria per le battaglie contro i terroristi', auspicando al contempo che presto venga 'liberato' tutto ...