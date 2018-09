USA | l’analisi tecnica di Florence | attesa una rapida intensificazione dell’uragano

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018)si è nuovamente trasformato in un uragano, categoria 1, e dovrebbemente intensificarsi in un pericolosissimo uragano di categoria 4 nella giornata di domani, martedì 11 settembre, mentre si dirige verso il sud-est degli Stati Uniti. È probabile chetocchi terra tra giovedì 13 e venerdì 14. Le probabilità che l’uragano permanga vicino o sulle costa per diversi giorni stanno aumentando e questo rendeun’enorme minaccia di pioggia e inondazioni costiere. Secondo gli ultimi aggiornamenti,ha venti massimi di 150 km/h e si trova circa 1.100 km a sud-est delle Bermuda, mentre si muove in direzione ovest a 11 km/h. Le temperature superficiali del mare sono di circa 28,5°C, ma l’uragano è inserito in un’atmosfera con aria secca e umidità relativa del 50%. Lo shear del vento di 10-12 m/s che sta portando quest’aria secca al centro della tempesta si è ...