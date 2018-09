USA | esplode un gasdotto in Pennsylvania | una casa e veicoli distrutti | evacuazioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Le autorità riferiscono che un’esplosione di gas nella Penssylvania occidentale ha innescato. Responsabile dell’esplosione, verificatasi poco prima delle 5 del mattino (ora locale) di oggi, un. I testimoni riportano di aver sentito un forte boom e di aver visto un bagliore arancione salire in alto nel cielo, come potrete vedere nel video in fondo all’articolo. Una a, due garage e diversisono statidalle fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti. Energy Transfer, proprietaria del, ha riferito che l’incendio è stato domato alle 7. Circa 30 abitazioni vicino al sito dell’esplosione sono state evacuate e almeno una corsia dell’Interstate 376 è stata chiusa in forma precauzionale dopo la caduta delle linee elettriche sull’autostrada., le immagini dell’esplosione di unVIDEO L'articolo USA,un ...