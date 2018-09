Us Open | Vince Djokovic | è il 14esimo slam

Djokovic spegne il sogno di Del Potro : vince gli Us Open e torna terzo : Torino - A Del Potro sfugge la doppietta a nove anni di distanza, Djokovic si riprende New York: gli Us Open sono dell'ex n.1 serbo che si è sbarazzato in tre set, 6-3 7-6, del gigante argentino e ha ...

Djokovic vince terzo titolo Us Open : ANSA, - ROMA, 10 SET - Novak Djokovic batte 6-3 7-6, 4, 6-3 Juan Martin del Potro e vince il suo terzo titolo degli Us Open. Per il 31enne serbo attuale n.6 al mondo è il quattordicesimo Slam vinto, il secondo di fila dopo Wimbledon. Il 29enne argentino n.3 in Atp rimane invece con un solo titolo del Grande Slam, quello degli Us Open del 2009 vinti contro ...

LIVE Djokovic-Del Potro - Finale Us Open 2018 in DIRETTA : il serbo vince il primo set per 6-3 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Juan Martin Del Potro, Finale maschile degli US Open 2018. Ultimo atto dello Slam americano che mette di fronte il serbo e l’argentino. Djokovic va alla caccia del suo quattordicesimo titolo Slam e questa è anche l’ottava Finale raggiunta a New York, eguagliando il record di Lendl e Sampras. Nove anni dopo Del Potro torna nello stesso luogo che lo ha visto vincere il suo primo ed ...

US Open 2018 : finalmente Ashleigh Barty! Vince il doppio insieme a Coco Vandeweghe : Alla quinta occasione finalmente l’australiana Ashleigh Barty interrompe la maledizione e Vince una finale dello Slam in doppio: con la statunitense Coco Vandeweghe, l’oceanica batte al termine di una maratona durata due ore e trentacinque minuti la coppia europea formata dalla magiara Timea Babos e della transalpina Kristina Mladenovic col punteggio di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6). Nel primo set scambio di break e controbreak nel terzo e nel ...

US Open 2018 : Lorenzo Musetti cede in finale nel torneo juniores. Vince il brasiliano Seyboth Wild in tre set : Si ferma in finale il sogno di Lorenzo Musetti nel torneo juniores degli US Open 2018. Il 16enne di Carrara è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Resta comunque un grandissimo torneo quello di Musetti, che si conferma a grandi livelli dopo i quarti raggiunti a Wimbledon. Lorenzo è stato il primo azzurro a centrare la ...

Us Open - Naomi Osaka vince il primo titolo slam della carriera : Naomi Osaka batte a sorpresa 6-2 6-4 Serena Williams e conquista lo Us Open, è il primo slam della carriera.Giornata a Flushing Meadows dedicata alla finale femminile, si affrontano Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka, numero 19 del ranking Wta.Sempre più a caccia di record, la tennista americana alla nona finale a New York, cercherà di raggiungere Margaret Court a 24 titoli Major. Prima finale slam per la giapponese, classe 97, ...

Us Open - Serena Williams si arrabbia col giudice e perde. Vince Osaka - : La tennista 21enne è la prima giapponese a Vincere un Major. Ha battuto la ex numero 1 del mondo in due set, 6-2 6-4, in un match durato oltre un'ora. La padrona di casa ha perso le staffe per alcune chiamate dubbie e ha gridato contro il giudice di sedia "ladro!"

US Open – La carezza di Toni Nadal a Thiem : “sarò contento quando vincerà il suo primo Slam - vi spiego perchè” : Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, ha speso delle splendide parole per Dominic Thiem: lo spagnolo spera in una prossima vittoria Slam del giovane tennista La battaglia, durata 5 set, fra Rafa Nadal e Dominic Thiem nei quarti di finale degli US Open è stata una delle sfide più belle dell’intero torneo. Alla fine, l’ha spuntata, come spesso accade, Rafa Nadal, ma Thiem è uscito fra gli applausi e con l’onore delle ...

US Open - Del Potro in finale senza gioire : “brutto vincere così con Rafa” : Juan Martin Del Potro quasi rammaricato dopo la vittoria contro Rafa Nadal nella semifinale degli US Open, adesso troverà Djokovic in finale ”Non è il modo migliore per vincere un match, mi piace affrontare Rafa, è il più grande combattente del nostro sport e non voglio vederlo soffrire sul campo. Sono dispiaciuto per lui e spero possa recuperare in fretta, però ovviamente sono felice di essere di nuovo in finale qui a New ...

US Open – Osaka fra rispetto e voglia di vincere : “surreale! Serena il mio idolo - ma a Miami l’ho già battuta” : Naomi Osaka si giocherà, sorprendentemente, la finale degli US Open 2018: la tennista giapponese avrà di fronte il suo idolo d’infanzia, Serena Williams Finale US Open femminile davvero inaspettata quella dell’edizione 2018 del torneo Slam americano: la favoritissima Serena Williams affronterà un’avversaria particolare, Naomi Osaka. La tennista giapponese ha giocato un grande tennis, sbaragliando ogni avversaria, fino a conquistarsi la ...

Us Open : S.Williams - vincere?Tempo stringe : "Non ho altri 10 anni, per vincere,", ha affermato la ex numero 1 del mondo. Poi, sorridendo, ha aggiunto: "Ma questo l'ho detto 10 anni fa". Serena tenterà di raggiungere la nona finale degli Us ...